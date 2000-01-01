Тамбовщина вошла в пятерку лидеров по безопасности инвестиционных вложений



Крупнейшее рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) представило очередной рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Тамбовщина вошла в пятерку лидеров с минимальным риском инвестиционных вложений.

Последний выпуск рейтинга инвестиционной привлекательности регионов свидетельствует об ускорении роста всех видов инвестиционных рисков в России. Однако на общем фоне становятся особенно выигрышными позиции Тамбовской области. По обобщенным результатам анализа регион входит в пятерку лидеров, что является положительным сигналом для потенциальных инвесторов.

«Инвестиционные риски в регионах оцениваются по комплексу направлений: экономические, управленческие, финансовые, социальные, экологические и криминальные. Эксперты отметили, что в Тамбовской области один из самых низких в стране уровень управленческих рисков, что свидетельствует о правильно выстроенной государственной и инвестиционной политике. По социальному направлению Тамбовщина входит в десятку регионов с наиболее низкими рисками», - прокомментировали в управлении экономической политики области.

В Тамбовской области в настоящее время порядка 300 инвестпроектов находятся в разной степени завершения. Несмотря на нестабильность экономики, региональные власти намерены не снижать объема инвестиций в основной капитал.

«В 2017 году регион продолжает делать практические шаги в сторону улучшения инвестиционного климата: у нас успешно внедряются 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Уверен, что Тамбовская область и дальше будет укреплять свои позиции, чтобы оставаться благоприятной и привлекательной для инвесторов территорией», - говорит Александр Никитин.