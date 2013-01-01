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Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»

Окт 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»

Губернатор Александр Никитин призывает активнее находить инвесторов в различных отраслях экономики. Сфера ЖКХ исключением не является. В частности, сегодня на международном форуме «Российская энергетическая неделя» администрация Тамбовской области и ООО «Сферрум» подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации уличного освещения. Свои подписи под документом поставили начальник управления ТЭК и ЖКХ региона Светлана Григорьева и генеральный директор ООО «Сферрум» Сергей Поппер.
В течение последних трех лет на Тамбовщине идет активная модернизация системы уличного освещения в рамках реализации энергосервисного контракта. Теперь регион пошел дальше – работа по модернизации уличного освещения в области продолжится в рамках концепции «Умного города».

С учетом новых тенденций и технологий администрация области как раз и подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Сферрум». По нему инвестор за счет собственных и заемных средств проведет реконструкцию системы наружного освещения и создаст ядро «умного города». Кроме того, будет создан единый центр мониторинга, проведена диспетчеризация всех систем и процессов города.

Пилотным муниципалитетом, где будет заключено концессионное соглашение по модернизации системы уличного освещения компанией «Сферрум», станет город Рассказово. Планируется, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время. Объем инвестиций составит около 50 миллионов рублей.

Как отметил генеральный директор ООО «Сферрум» Сергей Поппер, запланированные работы в Рассказово планируют провести за несколько месяцев. Компания, имеющая собственное производство, заменит около 2,5 тысячи светильников на новые, светодиодные. Как говорилось выше, появится здесь единый центр управления, диспетчерская служба и система учета. Все это позволит в пять раз снизить затраты на эксплуатацию оборудования и вдвое – на потребление электроэнергии.

Инвестор отметил, что перед заключением соглашения эксперты подробно изучили ситуацию в Тамбовской области и пришли к выводу: в плане модернизации системы уличного освещения регион является очень продвинутым. Тем интереснее здесь будет работать.

По словам начальника управления ТЭК и ЖКХ области Светланы Григорьевой, Рассказово – не единственный муниципалитет, где будет заключено подобное концессионное соглашение. Аналогичный вопрос прорабатывается и по Тамбову. Здесь объем инвестиций составит около 250 миллионов рублей.



 
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