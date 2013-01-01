Тамбовщина примет финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста



В Тамбовскую область приедут школьники со всей страны на Спартакиаду молодежи России допризывного возраста. Соревнования пройдут с 27 июня по 3 июля.

Впервые Тамбовская область принимает такие масштабные соревнования. Целую неделю школьники из 54 регионов будут выявлять сильнейших в личных и командных соревнованиях. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Мурманска, Калининграда, Сахалина, Самары, республик Татарстан, Башкортостан и других регионов России. Всего в Спартакиаде примут участие более 600 человек.

При выборе места проведения соревнований учитывался опыт региона в организации и проведении всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий подобного уровня. В Тамбовской области ежегодно проводятся чемпионаты и первенства ЦФО, России по различным видам спорта (греко-римская борьба, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, тхэквондо), всероссийские соревнований «Лыжня России», «Кросс Наций» и другие.

«Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями достиг 50%. Здесь мы находимся в первой десятке по стране. При этом вся сеть спортивных сооружений Тамбовщины способна единовременно принять свыше 97 тысяч человек — это четвертая позиция в России», - отметил ранее глава региона Александр Никитин.

Церемония открытия Спартакиады состоится 27 июня на базе Тамбовского высшего военного авиационного училища Минобороны России города Тамбова. В программу Спартакиады войдут соревнования по плаванию, лёгкой атлетике, стрельбе из пневматического оружия, военная подготовка (строевая, сборка и разборка автомата, метание гранаты) и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призеров пройдет 3 июля во дворце спорта «Антей».

Отметим, что общее руководство организацией состязаний осуществляют Министерство спорта и Министерство обороны Российской Федерации.