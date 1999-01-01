Тамбовщина подтвердила звание экологического лидера



Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Тамбовская область как самый экологически благополучный регион страны занимает в рейтинге первое место.

На второй и третьей строчке рейтинга расположились Алтайский край и Республика Алтай.

Тамбовская область является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года и неоднократно становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что без наличия в регионе экологически чистой окружающей среды сложно говорить о каком-либо благополучии. «Нам нельзя терять статус абсолютного лидерства в этой сфере», - подчеркивает губернатор.

Он также считает, что охрана природы Тамбовщины - один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.