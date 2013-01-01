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ИЗМИР

Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»

Фев 1
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»
Первым праздник стартует в Рассказово. Завтра утром, 2 февраля, на территории перед городской библиотекой соберутся любители спорта и активного образа жизни. Воспитанники и тренеры местной детско-юношеской спортивной школы проведут для рассказовцев спортивную зарядку, а задорное настроение создаст вокальная группа хора «Русская песня».

У Рассказово праздничную эстафету примет Мичуринск. Около бассейна «На волне» в День воинской славы России здесь пройдет историко-патриотический праздник. Самые активные участники викторины и конкурсов получат три абонемента на разовое бесплатное посещение бассейна.

А вечером фестиваль городской среды переместится в Тамбов. В сквере имени Юрия Еремеева будут организованы веселые конкурсы, игры и состязания. Праздничное настроение тамбовчанам помогут создать артисты музыкальных коллективов города.

Пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» и в субботу, 3 февраля. В Моршанске в парке имени М.И. Калинина состоятся «Казачьи забавы», а в Уварово на площади перед ДК «Дружба» будет организован третий городской турнир по футболу на снегу, посвященный выводу советских войск из Афганистана.

Не останутся в стороне и спортсмены из Мичуринска. Специально для спортивного сообщества наукограда и болельщиков, которых соберут лыжные гонки 3 и 4 февраля, будет оборудован пункт для приема голосов по благоустройству общественных территорий.

Напомним, у всех активных жителей региона осталось чуть больше недели, чтобы высказать свои предложения по обустройству общественных пространств в 2018 году. Они будут приниматься до 9 февраля 2018 года в семи городах региона, участвующих в рейтинговом голосовании, - в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово.

Затем муниципальные комиссии сформируют перечень территорий, которые, по мнению жителей, необходимо привести в порядок. Не позднее 16 февраля список общественных пространств, набравших больше всего голосов, публикуется в СМИ. Дальше к работе подключатся архитекторы, творческие команды, которые создадут дизайн-проекты территорий. Они будут готовы к 26 февраля и также опубликованы в средствах массовой информации.

После этого в городах пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов. А само рейтинговое голосование на специально организованных участках пройдет 18 марта. После подсчета голосов будут утверждены общественные территории, которые благоустроят в семи названных городах уже в этом году.

Губернатор Александр Никитин не раз подчеркивал: для Тамбовской области реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» очень значима. В регионе живет много инициативных, неравнодушных людей, которые готовы принимать самое активное участие в жизни своей малой Родины, делая ее лучше, чище и краше. Эта программа позволяет жителям Тамбова и области самим решить, каким должен быть их двор, как лучше благоустроить общественное пространство.

Напомним, Всероссийский фестиваль «Выходи гулять!» инициирован Минстроем РФ и проходит во всех регионах, успешно справившихся с реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках фестиваля практически во всех населенных пунктах нашей страны будет организовано около 3 тысяч различных мероприятий. На Тамбовщине их пройдет более 170.



 
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