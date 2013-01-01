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Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов

Янв 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов

Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году стало обязательным условием реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». О проведении рейтингового голосования на Тамбовщине сегодня журналистам рассказали начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светлана Григорьева и заместитель председателя Тамбовской областной Думы, куратор партийного проекта «Городская среда» в регионе Ирина Тен.
Итак, какие же парки, скверы, площади и площадки в городах Тамбовщины будут благоустроены в первую очередь? На этот вопрос ответят сами жители. О необходимости масштабного обсуждения проектов благоустройства постоянно говорит губернатор Александр Никитин. Он уверен: только жители должны решать, какой объект будет благоустроен в первую очередь.

Напомним, согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, в 2018 году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства в городах с населением более 20 тысяч человек. Речь идет о семи городах области: Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово. Уже сейчас в перечисленных муниципалитетах определяют, какие парки, скверы, площади и другие места изменят свой облик в ближайшее время.

На данный момент информация о голосовании, а также предложения по проектам размещены на сайтах администраций городов. По словам Светланы Григорьевой, жители очень активны. Так, например, по Тамбову поступило уже тринадцать предложений обустройства общественных территорий, в Уварово – четыре.

Предложения о выборе общественных территорий для проведения благоустройства в 2018 году в рамках муниципальных программ на 2018-2022 годы будут собирать до 9 февраля. Затем общественные комиссии муниципалитетов сформируют перечень общественных пространств. И дальше к работе подключатся архитекторы, которые будут создавать дизайн-проекты на их благоустройство.

По предложению губернатора Александра Никитина, в текущем году впервые в этом проекте примут участие молодые архитекторы, студенты профильного факультета, которые смогут предложить свое видение обустройства городского пространства. Дизайн-проекты будут подготовлены к 26 февраля. После чего начнется их широкое общественное обсуждение. А конкретный выбор будет сделан в день голосования, 18 марта. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году. Тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения.



 
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