Тамбовчане разрабатывают проекты по благоустройству своих населенных пунктов



Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году стало обязательным условием реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». О проведении рейтингового голосования на Тамбовщине сегодня журналистам рассказали начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светлана Григорьева и заместитель председателя Тамбовской областной Думы, куратор партийного проекта «Городская среда» в регионе Ирина Тен.

Итак, какие же парки, скверы, площади и площадки в городах Тамбовщины будут благоустроены в первую очередь? На этот вопрос ответят сами жители. О необходимости масштабного обсуждения проектов благоустройства постоянно говорит губернатор Александр Никитин. Он уверен: только жители должны решать, какой объект будет благоустроен в первую очередь.

Напомним, согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, в 2018 году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства в городах с населением более 20 тысяч человек. Речь идет о семи городах области: Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Кирсанове, Моршанске и Рассказово. Уже сейчас в перечисленных муниципалитетах определяют, какие парки, скверы, площади и другие места изменят свой облик в ближайшее время.

На данный момент информация о голосовании, а также предложения по проектам размещены на сайтах администраций городов. По словам Светланы Григорьевой, жители очень активны. Так, например, по Тамбову поступило уже тринадцать предложений обустройства общественных территорий, в Уварово – четыре.

Предложения о выборе общественных территорий для проведения благоустройства в 2018 году в рамках муниципальных программ на 2018-2022 годы будут собирать до 9 февраля. Затем общественные комиссии муниципалитетов сформируют перечень общественных пространств. И дальше к работе подключатся архитекторы, которые будут создавать дизайн-проекты на их благоустройство.

По предложению губернатора Александра Никитина, в текущем году впервые в этом проекте примут участие молодые архитекторы, студенты профильного факультета, которые смогут предложить свое видение обустройства городского пространства. Дизайн-проекты будут подготовлены к 26 февраля. После чего начнется их широкое общественное обсуждение. А конкретный выбор будет сделан в день голосования, 18 марта. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году. Тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения.