Тамбов продолжает традиции Новогодней столицы России

Проект «Тамбов — Новогодняя столица России 2016-2017» занял четвертое место в Топ-10 рекомендуемых и самых интересных мероприятий страны. Как отмечал губернатор Тамбовской области Александр Никитин, праздничные мероприятия объединили тамбовчан и гостей региона.

— Хорошие традиции, зародившиеся в это время, надо укреплять. Необходимо расширять масштабы мероприятий, привлекая как можно большее число площадок для проведения массовых гуляний, поддерживать новые начинания, добрую атмосферу праздников, которые сплачивают людей, — сказал он.

Логотипом Новогодней столицы России 2016/2017 был улыбающийся тамбовский волк. Пятиметровая ледяная скульптура волка также стала символом фестиваля «Зимние игры», в рамках которого состоялся грандиозный парад дедов Морозов, приехавших в Тамбов из разных регионов России и из-за рубежа.

Внимание жителей Тамбова и гостей города также привлекали парк ледяных скульптур, праздник Снегурочек, новогодние балы в стиле модерн и многое другое.

В разных районах города работали семь туристических площадок, на которых расположились стилизованные «Чудеса света». Все площадки были соединены рейсами новогоднего автобуса, который развозил туристов.

На Рождественской неделе с большим успехом проходил гастрономический фестиваль местных брендов «Тамбовский волк», который стал традиционным. В программе нынешних новогодних мероприятий он так же занимает центральное место.

В областном центре по традиции будут работать три локации: «Новогодняя поляна» у ледового дворца спора «Кристалл», площадки в Парке Победы и у культурно-досугового центра «Мир». На данный момент в городе уже установлено более 100 украшенных елок. Их открытие начинается с 19 декабря.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ