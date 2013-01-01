Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

12 ОКТ, 14:14 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Окт 12
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Тамбовская область на два дня стала центром событийного туризма. В рамках Покровской ярмарки в Тамбове проходит финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.
Сегодня в Пушкинской библиотеке можно побывать сразу в 26 регионах России, которые презентуют здесь 143 туристических проекта. От имени губернатора Александра Никитина многочисленных гостей и экспертов поприветствовала вице-губернатор Наталья Астафьева, пожелав финалистам плодотворной работы и ярких впечатлений от Покровской ярмарки.

Основатель Национальной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов поблагодарил губернатора Александра Никитина за поддержку инициативы провести финал престижного конкурса во время Покровской ярмарки. Сегодня, отметил он, это самый яркий и успешный пример создания и развития крупного туристического события. «Покровская ярмарка стала одним из самых ярких событий в деловой, культурной, туристической жизни России», - считает эксперт.

Члены экспертного совета высоко оценили работу, которую проводят в регионе по продвижению туристического потенциала Тамбовщины.

- Проведение премии Russian Event Awards именно в Тамбове - это закономерный результат большой работы по развитию туризма, которую проводят в вашем регионе. Мы видим, как туризм в Тамбовской области реально развивается. Интерес к региону сейчас колоссальный. И я от имени всего туристского сообщества хочу поблагодарить губернатора Александра Никитина за эту огромную работу. Потому что и Покровская ярмарка, и то, как все здесь организовано, оставляет только положительные эмоции от региона, от людей. Тамбовщина становится по-настоящему уютной, яркой, туристически привлекательной областью! - говорит Михаил Ушаков, руководитель Национального календаря событий, Санкт-Петербург.

Сегодня представители регионов четырех федеральных округов проведут презентации своих проектов. Победители отправятся на всероссийский в финал в Нижний Новгород, который состоится в конце октября.

Эта премия, как ваш Мичуринский питомник, но только по выращиванию турпроектов. За годы проведения мы видим, как из начинающих молодых проектов получаются настоящие корифеи событийного туризма, определяющие потоки в свои регионы. На Тамбовщине тоже есть такие проекты. В этом и есть наша задача, чтобы люди, которые имеют опыт и возможности, помогали расти и развиваться своим коллегам, чтобы и к ним поехали туристы, и их регион развивался», - говорит Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Тамбовскую область на этом этапе конкурса представляют 13 турпроектов. Имена лауреатов назовут завтра. Но, как отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, Тамбовщина уже победила, завоевав право провести у себя столь значимое событие.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
12 Окт:
11 Окт:
10 Окт:
Центральный федеральный округ:
12 Окт:
11 Окт:
11 Окт:
РОССИЯ:
12 Окт:
12 Окт:
11 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 2

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 2

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Новости СМИ

Новости дня

14:10 Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой Синоптики обещали, что зима в России в этом году не будет суровой
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:55 Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Могилеве
13:37 Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами Samsung представила новый Galaxy A9 (2018) – первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами
13:24 Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО Футболистов Кокорина и Мамаева привезли в карантинные камеры СИЗО
12:55 НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России НАТО проведет около двадцати «экспериментов» на учениях около границ России
12:36 Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива Ученые из Германии рассказали о полезных свойства пива
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
11:55 В Казахстане найден обломок аварийного «Союза» В Казахстане найден обломок аварийного «Союза»

Узнай, страна!

13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
13:00 Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен Губернатор Александр Никитин: Прорыв без науки невозможен
11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11:28 Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике Много дела - много слов: умные технологии в регионах обсуждают на форумах и применяют на практике
11 ОКТ, 18:21 Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста Из Белгородской области отправили финальную партию металлоконструкций для завершения Крымского моста
11 ОКТ, 17:22 В Свердловской области стартовало производство флиса В Свердловской области стартовало производство флиса
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
11 ОКТ, 11:04 Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter