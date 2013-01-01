Тамбов принимает финалистов регионального конкурса Национальной премии в Russian Event Awards



Тамбовская область на два дня стала центром событийного туризма. В рамках Покровской ярмарки в Тамбове проходит финал регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Сегодня в Пушкинской библиотеке можно побывать сразу в 26 регионах России, которые презентуют здесь 143 туристических проекта. От имени губернатора Александра Никитина многочисленных гостей и экспертов поприветствовала вице-губернатор Наталья Астафьева, пожелав финалистам плодотворной работы и ярких впечатлений от Покровской ярмарки.

Основатель Национальной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов поблагодарил губернатора Александра Никитина за поддержку инициативы провести финал престижного конкурса во время Покровской ярмарки. Сегодня, отметил он, это самый яркий и успешный пример создания и развития крупного туристического события. «Покровская ярмарка стала одним из самых ярких событий в деловой, культурной, туристической жизни России», - считает эксперт.

Члены экспертного совета высоко оценили работу, которую проводят в регионе по продвижению туристического потенциала Тамбовщины.

- Проведение премии Russian Event Awards именно в Тамбове - это закономерный результат большой работы по развитию туризма, которую проводят в вашем регионе. Мы видим, как туризм в Тамбовской области реально развивается. Интерес к региону сейчас колоссальный. И я от имени всего туристского сообщества хочу поблагодарить губернатора Александра Никитина за эту огромную работу. Потому что и Покровская ярмарка, и то, как все здесь организовано, оставляет только положительные эмоции от региона, от людей. Тамбовщина становится по-настоящему уютной, яркой, туристически привлекательной областью! - говорит Михаил Ушаков, руководитель Национального календаря событий, Санкт-Петербург.

Сегодня представители регионов четырех федеральных округов проведут презентации своих проектов. Победители отправятся на всероссийский в финал в Нижний Новгород, который состоится в конце октября.

Эта премия, как ваш Мичуринский питомник, но только по выращиванию турпроектов. За годы проведения мы видим, как из начинающих молодых проектов получаются настоящие корифеи событийного туризма, определяющие потоки в свои регионы. На Тамбовщине тоже есть такие проекты. В этом и есть наша задача, чтобы люди, которые имеют опыт и возможности, помогали расти и развиваться своим коллегам, чтобы и к ним поехали туристы, и их регион развивался», - говорит Ольга Хоточкина, директор Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Тамбовскую область на этом этапе конкурса представляют 13 турпроектов. Имена лауреатов назовут завтра. Но, как отметил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, Тамбовщина уже победила, завоевав право провести у себя столь значимое событие.