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Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона

Май 31
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона

В Тамбове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас ведутся активные работы по установке первой партии оборудования по программе «Наследие чемпионата мира».
В рамках реализации первой части программы в Тамбов пришло оборудование для систем контроля доступа (система СКУД), которое безвозмездно передано с московского стадиона «Спартак». Его стоимость составляет 98,2 миллиона рублей.

Рамки безопасности, другое оборудование для входной группы спортобъекта разбирается, монтируется, изучается сотрудниками центрального стадиона Тамбова.

- Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

Напомним, вопрос реконструкции стадиона «Спартак» глава администрации области Александр Никитин обсуждал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Министр поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями.

И работа в этом направлении активно ведётся. Как пояснили в региональном управлении по физической культуре и спорту, Тамбовская область в программе «Наследие чемпионата мира» участвует в два этапа. Доставка и установка системы СКУД – это первый этап. В рамках второго регион получит оборудование для возведения помещений под зону телевещания, медиацентр, центр логистики, камеры хранения и другие виды оборудования. Ориентировочная стоимость этой части составит 115,8 миллиона рублей.

- Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков, - сказал вице-губернатор, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.

Ранее стало известно, что первые домашние матчи своего дебютного сезона в Российской премьер-лиге ФК «Тамбов» проведет на стадионе в Саранске – к 14 июля «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября.

- Многое будет зависеть от руководства города Тамбова и администрации стадиона «Спартак», - подчеркнул Арсен Габуев на недавней пресс-конференции.

За короткое время предстоит провести достаточно много видов работ, привести центральный стадион Тамбова в соответствие с лучшими стадионами страны.



 
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