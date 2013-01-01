Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона
В Тамбове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас ведутся активные работы по установке первой партии оборудования по программе «Наследие чемпионата мира».
Рамки безопасности, другое оборудование для входной группы спортобъекта разбирается, монтируется, изучается сотрудниками центрального стадиона Тамбова.
- Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил заместитель главы администрации области Арсен Габуев.
Напомним, вопрос реконструкции стадиона «Спартак» глава администрации области Александр Никитин обсуждал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Министр поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями.
И работа в этом направлении активно ведётся. Как пояснили в региональном управлении по физической культуре и спорту, Тамбовская область в программе «Наследие чемпионата мира» участвует в два этапа. Доставка и установка системы СКУД – это первый этап. В рамках второго регион получит оборудование для возведения помещений под зону телевещания, медиацентр, центр логистики, камеры хранения и другие виды оборудования. Ориентировочная стоимость этой части составит 115,8 миллиона рублей.
- Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков, - сказал вице-губернатор, президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.
Ранее стало известно, что первые домашние матчи своего дебютного сезона в Российской премьер-лиге ФК «Тамбов» проведет на стадионе в Саранске – к 14 июля «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября.
- Многое будет зависеть от руководства города Тамбова и администрации стадиона «Спартак», - подчеркнул Арсен Габуев на недавней пресс-конференции.
За короткое время предстоит провести достаточно много видов работ, привести центральный стадион Тамбова в соответствие с лучшими стадионами страны.
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