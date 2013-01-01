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Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке

Окт 2
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбов готовится к Международной Покровской ярмарке

Сегодня на еженедельном совещании у главы администрации области центральной темой для обсуждения стала организация восьмой Международной Покровской ярмарки в Тамбове 12-14 сентября.
По мнению главы области Александра Никитина, это одно из самых значимых событий в регионе, которое оказывает влияние на развитие малого бизнеса, межрегиональных и международных связей Тамбовщины, раскрывает богатый культурный потенциал тамбовчан. Интерес к участию в ярмарке проявили не только деловые сообщества из многих регионов России, но и других стран. В Деловом центре планируется подписать десять соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

Тему Делового центра, который пройдет на территории технопарка «Миэлта», определили в соответствии со стратегическими государственными задачами: «Цифровая трансформация - драйвер технологического развития региона». На этой площадке будут выступать ведущие российские эксперты в сфере цифровой экономики и пройдет Фестиваль науки.

Глава администрации города Сергей Чеботарев рассказал о программе мероприятий, схеме размещения торговых мест, количестве участников.

На ярмарке будет организовано 900 бесплатных торговых мест. Ожидаются гости из 5 стран (Франция, Болгария, Республика Беларусь, Узбекистан, Таджикистан) и 40 российских регионов.

Традиционными мероприятиями Покровской ярмарки будут Деловой центр, гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка» с жаркой картофеля на гигантской сковороде и варкой картошки в огромном котле, а также конкурс муниципалитетов по оформлению ярмарочных площадок, который в этом году посвящен теме «Легенды Тамбовского края».

Ожидаются праздничные новинки: фермерский рынок «Студенецкий базар», площадки «Семейный досуг» и «Золотая подкова», кулинарный поединок «Похлёбка по-тамбовски», приготовление плова в гигантском чане и варка сыров с последующей их дегустацией.

Начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич заверила, что с участниками ярмарками есть договоренность о снижении цен на весь ассортимент представленной продукции. Сотрудники управления будут вести постоянный мониторинг цен на торговых площадках.

Для тех, кто озабочен вопросом приобретения недвижимости, в том числе жилья, будет интересна ярмарка недвижимости, организованная при поддержке управления градостроительства и архитектуры области. Здесь застройщики представят эксклюзивные предложения, будут организованы бесплатные консультации юриста и риэлтора, можно будет выбрать участок под строительство дома, доступную ипотеку.

Знаковым событием для туристической отрасли региона станет проведение 12–13 октября финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. Мероприятие с участием 400 человек пройдет в областной библиотеке имени Пушкина.

Вся необходимая информация о программе восьмой Покровской ярмарки представлена на ее фирменном сайте http://pokrov.tambov.gov.ru.



 
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