Свердловская область поставила более 800 тонн металлопроката на стройки медцентров по борьбе с COVID
Апр 20
В Свердловской области два завода группы компаний «Евраз» — АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и АО «Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК) изготовили более 800 тонн металлопроката для строительства медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории России.
Предприятия произвели фасонный и сортовой прокат: двутавр, лист, арматуру, угол, швеллер. Металлопрокат поставлен для строительства медцентров в Москве, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Красноярске.
Сегодня на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, строители приступили к монтажу зданий.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
20 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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