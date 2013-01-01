Свердловская область поставила более 800 тонн металлопроката на стройки медцентров по борьбе с COVID



В Свердловской области два завода группы компаний «Евраз» — АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и АО «Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК) изготовили более 800 тонн металлопроката для строительства медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории России.

Предприятия произвели фасонный и сортовой прокат: двутавр, лист, арматуру, угол, швеллер. Металлопрокат поставлен для строительства медцентров в Москве, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Красноярске. Сегодня на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, строители приступили к монтажу зданий. Свердловская область, Уральский федеральный округ

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