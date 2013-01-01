Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Потенциал развития региона: взгляд современных школьников». В Управлении информации и общественных связей Курской АЭС развернулось обсуждение тем, актуальных для преподавателей географии и кураторов этого направления.
В рамках круглого стола «Практическая значимость индивидуальных учебных проектов школьников» ребята представили свои собственные проекты и исследования.
С большим интересом участники встречи посетили смотровую площадку строительства станции замещения, где воочию наблюдали за ходом возведения новой АЭС и получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы о безопасности возводимых энергоблоков ВВЭР-ТОИ.
Сотрудница МГУ Татьяна Валькова призналась, что получила массу интереснейшей информации об атомной энергетике: «Потрясают масштабы строительства новой АЭС – стройка активно развивается и, уверена, этот объект является уникальным с точки зрения промышленного туризма. Со временем сюда будут приезжать все больше и больше туристов не только из России, но и других стран».
|24 Окт:
|24 Окт:
|20 Окт:
|24 Окт:
|23 Окт:
|23 Окт:
|24 Окт:
|24 Окт:
|23 Окт: