Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ОКТ, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

24 ОКТ, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Окт 24
Курская область Центральный федеральный округ
Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

К такому выводу пришли участники дискуссионной площадки «Потенциал развития региона: взгляд современных школьников». В Управлении информации и общественных связей Курской АЭС развернулось обсуждение тем, актуальных для преподавателей географии и кураторов этого направления.
В состав участников вошли представители методических служб Курской области, учителя географии регионов Центральной России, сотрудники корпорации «Российский учебник» и МГУ им. М.В. Ломоносова. Живой интерес у всех вызвала презентация публичного экологического отчета, представленная начальником отдела охраны окружающей среды КуАЭС Алексеем Трубниковым. В 2017 году в общем объеме выбросов предприятий области, загрязняющих атмосферу, удельный вес «атомки» был минимален - всего 0,2%.

В рамках круглого стола «Практическая значимость индивидуальных учебных проектов школьников» ребята представили свои собственные проекты и исследования.

С большим интересом участники встречи посетили смотровую площадку строительства станции замещения, где воочию наблюдали за ходом возведения новой АЭС и получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы о безопасности возводимых энергоблоков ВВЭР-ТОИ.

Сотрудница МГУ Татьяна Валькова призналась, что получила массу интереснейшей информации об атомной энергетике: «Потрясают масштабы строительства новой АЭС – стройка активно развивается и, уверена, этот объект является уникальным с точки зрения промышленного туризма. Со временем сюда будут приезжать все больше и больше туристов не только из России, но и других стран».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
24 Окт:
24 Окт:
20 Окт:
Центральный федеральный округ:
24 Окт:
23 Окт:
23 Окт:
РОССИЯ:
24 Окт:
24 Окт:
23 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 3

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Новости СМИ

Новости дня

12:43 В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
12:12 Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место
11:47 В Сочи задержали еще одного вице-мэра В Сочи задержали еще одного вице-мэра
11:25 НАСА пригласило Рогозина посетить США НАСА пригласило Рогозина посетить США
10:48 Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме
10:06 У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
09:36 В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров

Узнай, страна!

12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
07:48 В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс" В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс"
00:00 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21
23 ОКТ, 23:39 В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината
23 ОКТ, 22:27 В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост» В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
23 ОКТ, 14:14 Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной» Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter