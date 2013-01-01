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ИЗМИР

«Стрелку» на Волге и Оке обустраивают в Нижегородской области

Июн 13
Москва Центральный федеральный округ
«Стрелку» на Волге и Оке обустраивают в Нижегородской области

С утра 13 июня в Нижнем Новгороде заработала новая ветка и станция метро «Стрелка», которую торжественно открыли в День России
После церемонии технического открытия станции состоялась акция «Путь болельщика». Ее участники прошли по пути следования болельщиков от «Стадиона Нижний Новгород» в сторону станции метро «Стрелка» и сели в вагоны.

Во время технического открытия по новой линии проехали более 3 300 человек, в штатном режиме здесь ежедневно будут перевозить десятки тысяч пассажиров. Новая станция метро позволяет быстро и с комфортом доехать до парка на Стрелке, стадиона, Мещерского озера, Волжской набережной.

«За четырьмя минутами поездки от станции „Московская“ до „Стрелки“ стоит колоссальная командная работа метростроевцев, федеральных и региональных властей. В первую очередь, эта станция будет полезна для жителей микрорайона Мещерское озеро. Запуск „Стрелки“ должен заметно сократить время в пути отсюда в верхнюю часть города и обратно», — заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Работы по продлению Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена начались весной 2015 года. Общая стоимость строительства объекта составила 11,7 млрд. рублей, в том числе 6,2 млрд. рублей из федерального бюджета и 5,4 млрд рублей из бюджета Нижегородской области.

«Метрополитен является важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, который необходимо развивать. Открытие каждой станции — это огромное событие, это изменение качества жизни. У нас есть проекты развития метро в направлении Сормова, Сенной, Мещерки. Будем работать над их реализацией»,— отметил глава региона Глеб Никитин.

Сегодня региональные и местные власти сосредоточились на развитии прилегающей территории, на том, чтобы заполнить архитектурное пространство вокруг станции метро «Стрелка».

После завершения стройки здесь выполнили основное благоустройство территории – установили ограждения и освещение, оформили дорожки, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники на площади более десяти гектаров.

После проведения ЧМ-2018, по словам главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова, на Градостроительном совете региона будет обсуждаться и разрабатываться с учетом мнений горожан и профессионального сообщества концепция дальнейшего развития этой территории.

«Стрелка имеет важное значение с исторической, природно-пространственной и градообразующей точки зрения. От улицы Бетанкура до набережной реки Оки и от Самаркандской до набережной Волги предусматривается мощное градостроительное развитие, — отметил Сергей Попов, - Будем создавать культурно-спортивный общественный центр города с развитой рекреационной функцией, способный привлечь большой поток горожан и гостей Нижнего Новгорода как в праздничные, так и в будние дни».

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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