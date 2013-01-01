Столетие Республики Карелия отпраздновали запуском нового лесозавода



Завод в карельском поселке Пяозерский стал очередным этапом инвестиционного проекта по организации углубленной переработки древесины и развитию лесозаготовок, который ООО НПО «ФинТек» реализует с 2014 года на арендованных лесных участках в Карелии.

Этот проект с общим объемом инвестиций 1,1 млрд рублей, включен в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

К октябрю 2018 года в проект инвестировано 487,8 млн рублей, создано 61 новое рабочее место. Всего в результате реализации проекта планируется создать 231 новое рабочее место, в том числе около сотни – на лесопильном заводе в поселке Пяозерский.

Пока что завод работает в пусконаладочном режиме – на церемонии открытия провели пробный распил бревна. В дальнейшем на отходах этого лесопроизводства будет работать и снабжать теплом жителей поселка новая котельная, которую планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

«В целом реализация инвестиционного проекта ООО НПО «ФинТек» позволит создать на северо-западе Республики Карелия производство востребованных на рынке продуктов с использованием новейших безотходных технологий, что будет способствовать решению экологических, социальных и экономических проблем северных районов региона», - сказал министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Щепин,

Сегодня НПО «ФинТек» также ведет работы на промышленных площадках в Костомукше. Продолжается строительство котельной на биотопливе на 5 Мвт, для завода по производству деревянных клееных конструкций приобретено и смонтировано деревообрабатывающее оборудование.

Проведен ремонт промышленного здания площадью 21 тыс. кв. м, ведется монтаж полнокомплектного автоматизированного завод по производству готовых клееных материалов мощностью до 40 тыс. куб. м изделий в год.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ