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Стенд Тамбовской области на ПМЭФ-2019 будет оформлен в виде усадьбы Рахманинова

Июн 3
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Стенд Тамбовской области на ПМЭФ-2019 будет оформлен в виде усадьбы Рахманинова

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6-8 июня.
Ключевой темой форума в этом году станет формирование устойчивого развития. Тамбовская область презентует инвестиционные, туристические, культурные проекты. Впервые у региона будет собственный выставочный центр, оформленный в виде усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка».

В этом году Минэкономразвития РФ рекомендовало регионам-участникам ПМЭФ обратить внимание на продвижение туристического потенциала своих территорий. Учитывая грядущий в 2023 году юбилей великого композитора, а также предложение губернатора позиционировать регион как землю Сергея Рахманинова, Тамбовская область представит на форуме главную свою главную туристическую мекку – усадьбу «Ивановка». Сегодня Музей-усадьба С.В.Рахманинова в Ивановке - одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области. Губернатором Александром Никитиным утверждена дорожная карта развития «Ивановки» на ближайшие пять лет, включающая присвоение ему статуса историко-культурного природного музея-заповедника. В прошлом году усадьбу великого композитора посетили около 100 тысяч туристов.

Выставочный стенд Тамбовской области будет выглядеть как фрагмент музея-усадьбы композитора. Соответствующий антураж, цветовая гамма, фотографии великого Рахманинова, рояль, знаменитый усадебный парк, который вдохновлял великого композитора, – в таком стиле будет оформлена все пространство для переговоров и приема гостей.

Напомним, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами облдумы, предложил сделать рывок в сфере культуры региона через развитие рахманиновской темы. Александр Никитин напомнил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу празднования в масштабах страны 150-летия со дня рождения Рахманинова. У Тамбовщины есть все возможности стать центром этого юбилея и одной из главных площадок мероприятий возможного Года музыки в России.

Кроме того, для гостей тамбовского стенда приготовлено немало сюрпризов. Обладающее лечебными свойствами масло из цветков сирени, шоколадные открытки с видами Тамбова, карандаши в виде скрипичного ключа и многие другие подарки и сувениры. Также на стенде будет расположена тач-панель: посетители в интерактивном режиме смогут узнать подробности об индустриальных парках области. Потенциал региона будет представлен и на страницах брошюр, специально подготовленных к ПМЭФ и изданных на иностранном языке. Напомнят участникам и гостям форума о многообразии тамбовских брендов дегустации экологически чистой продукции.



 
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