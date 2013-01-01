

Премия "Серебряный Меркурий" пройдет в 10 раз!

Старт приема заявок на региональный конкурс в области предпринимательства объявлен в Вологодской ТПП!

Конкурс является региональным этапом национальной премии «Золотой Меркурий», а это означает признание предприятия на всех уровнях и открывает для него новые перспективы развития.

В конкурсе представлено 25 номинаций, чтобы каждое предприятие могло проявить себя. В 2019 году организаторы в вели новые номинации, это

"Лучший бизнес-проект" (промышленный, инвестиционный, экологический, социальный, молодежный), "За вклад в сохранение и развитие культуры и искусства", "Лучшее семейное предприятие", "Лучшая вологодская франшиза", "Лучшая образовательная организация в сфере подготовки кадров для промышленных предприятий региона".

Подробнее: http://vologda.tpprf.ru/ru/news/287558/

Подать заявку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Y9CTI2xB4.