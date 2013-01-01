Спорткомплекс в Рязанской области построили для полицейских и открыли для местных жителей



Старое здание в Сасово реконструировали силами сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» на средства правительства Рязанской области и областного отделения «Динамо».

Ремонт помещений здания, где ранее располагался местный техникум, длился чуть больше года. Основную часть работ сотрудники местного подразделения МВД выполнили сами. Они также благоустроили прилегающую территорию, установили спортивную площадку для занятий физкультурой на открытом воздухе.

Врио начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев на торжественном открытии нового спортивного комплекса 2 апреля отметил, что теперь совершенствовать свою физическую подготовку будут не только сотрудники полиции, но и все жители города Сасово - совершенно бесплатно.

Он вручил награды особо отличившимся сотрудникам полиции и поблагодарил всех, кто принял участие в обновлении спортивного центра, в том числе представителей региональных органов власти и Рязанской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В день открытия спортивного центра в Сасово прошел показательный юношеский турнир по дзюдо, в котором приняли участие начинающие спортсмены. На татами вышли 60 юных дзюдоистов из разных спортивных клубов Рязанской области в возрасте 8-9 лет.

Рязанская область, Центральный федеральный округ