Спорткомплекс в Рязанской области построили для полицейских и открыли для местных жителей
Старое здание в Сасово реконструировали силами сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» на средства правительства Рязанской области и областного отделения «Динамо».
Врио начальника УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев на торжественном открытии нового спортивного комплекса 2 апреля отметил, что теперь совершенствовать свою физическую подготовку будут не только сотрудники полиции, но и все жители города Сасово - совершенно бесплатно.
Он вручил награды особо отличившимся сотрудникам полиции и поблагодарил всех, кто принял участие в обновлении спортивного центра, в том числе представителей региональных органов власти и Рязанской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
В день открытия спортивного центра в Сасово прошел показательный юношеский турнир по дзюдо, в котором приняли участие начинающие спортсмены. На татами вышли 60 юных дзюдоистов из разных спортивных клубов Рязанской области в возрасте 8-9 лет.
Рязанская область, Центральный федеральный округ
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