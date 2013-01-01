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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове

Июл 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове

Проект строительства Олимпийского парка в Тамбове реализуется при активной поддержке председателя Госдумы РФ, депутата от Тамбовской области Вячеслава Володина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. И накануне они проинспектировали ход работ на объекте.
Первая часть Олимпийского парка в Тамбове уже благоустроена. Тротуарные дорожки огибают мини-футбольное поле и спортивную площадку, бегут около детских городков и цветников к противоположной стороне зоны отдыха. А там ведутся активные строительные работы. На месте дикорастущих насаждений курсирует строительная техника. Ведется планировка площадки под хоккейную коробку, пешеходные дорожки. Заказано оборудование для памп-трека. На месте существующей глиняной горы обустраивается курган с винтовой дорожкой для любителей скандинавской ходьбы.

- Для нас особенно важно, чтобы Олимпийский парк был одной большой зоной отдыха для разных групп людей. У нас есть парковая зона перед Дворцом единоборств, практически готовая часть в районе улицы Селезневская. Финальный этап благоустройства Олимпийского парка соединит их в единое целое. По одной пешеходной дорожке можно будет дойти из одного конца парка в другой. При этом зоны активного и «тихого» отдыха будут разделены, - отметила начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева.

По этому маршруту и прошли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и губернатор Александр Никитин. Их сопровождали не только чиновники, подрядчики, но и общественность, представители префектуры «Олимпийский парк». Ведь большую роль в формировании рабочего проекта благоустройства сыграла активная позиция общественности и префектуры. Утверждению концепции благоустройства парка предшествовали длительные консультации со специалистами: архитекторами, строителями, дендрологами и экологами, чтобы максимально эффективно использовать существующий ландшафт и по возможности сохранить зеленые насаждения. На многочисленных встречах и обсуждениях удалось достичь договоренностей, которые устроили все заинтересованные стороны.

- Эта территория – настоящая находка. И она должна быть сделана качественно, надолго и, главное, современно, - подчеркнул Вячеслав Володин.

В парке появится освещение. Он будет оборудован системой видеонаблюдения, полива растений. Здесь планируется обустроить туалеты, медицинскую комнату. Центральная площадь будет дополнена сценой для проведения культурно-массовых мероприятий.

Отдельный вопрос – деревья, которых современной зоне отдыха пока так не хватает. Подрядчик обещает высадить около 800 деревьев-крупномеров. В парке появятся такие ценные и редкие породы в нашем регионе, как маньчжурский орех, черемуха макка, красный дуб, а также традиционные береза, ясень, сирень и другие. Высадка будет идти с учетом погодных условий, начиная с сентября.

Вячеслав Володин предложил увеличить число деревьев, там, где это возможно, применять более технологические подходы, для проектировки новой части парка привлечь молодых архитекторов, студентов вузов.

- Вы должны воспринимать эту территорию, как свою. Максимально контролировать ход строительных работ, - сказал спикер Госдумы РФ, депутат от Тамбовской области Вячеслав Володин, обращаясь к префекту префектуры «Олимпийский парк» Ольге Варламовой.

Он предложил изучить все имеющиеся практики благоустройства территорий, взять на вооружение лучшие из них, использовать при дальнейших работах по обустройству Олимпийского.

Территория парка составляет 14 гектаров. На первый этап работ по благоустройству, которые прошли в 2018 году, было направлено 120 миллионов рублей. На эти средства были обустроены тротуарные дорожки, установлены детские городки и многочисленные спортивные площадки на территории 7 гектаров. Средства в размере 98 миллионов рублей на проведение финальной части работ выделены из Фонда единого института развития в жилищной сфере. Вячеслав Володин, как депутат Госдумы России от Тамбовской области, поддержал инициативу главы региона Александра Никитина и добился выделения дополнительных средств, необходимых для дальнейшей реализации проекта.

Глава администрации области Александр Никитин поблагодарил председателя Госдумы РФ, депутата от Тамбовской области Вячеслава Володина за поддержку проекта. Он дал поручение исполняющему обязанности главы города Тамбова Дмитрию Самородину учесть все замечания спикера, скорректировать работу по обустройству территории.



 
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