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ИЗМИР

Созданный самарскими учеными нейротренажер запустит в производство госкорпорация «Ростех»

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
Созданный самарскими учеными нейротренажер запустит в производство госкорпорация «Ростех»

Руководство СамГМУ и концерна «Вега» (ГК «Ростех») подписали соглашение о сотрудничестве - впервые в России в серийное производство передаются разработки медицинского вуза.
Первыми пойдут на конвейер нейротренажер для реабилитации людей после инсульта ReviVR и игровой нейротренажер для детей с ДЦП.

Аппаратно-программный комплекс для детей - это компьютерная игровая платформа с использованием системы отслеживания движений Microsoft Kinect. Выполняя упражнения лечебной физкультуры, ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать аналогичные движения. Нейротренажер ReviVR позволяет взрослому пациенту передвигаться в вертикальном положении в виртуальной реальности. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи. Тренажер клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, вдвое улучшили показатели двигательной активности.

Ученые и промышленники рассчитывают, что эти изделия, получившие высокие оценки российских экспертов, будут крайне востребованы в медицинских учреждениях.

По словам генерального директора ИМЦ «Вега» Александр Кулиша, концерн увеличивает долю гражданской продукции, а условия производства медицинских изделий на предприятии соответствует мировым стандартам.

«Нейротренажеры могут использоваться для восстановления пациентов после инсульта, травм, заболеваний ЦНС, ДЦП. Мы знаем, что объем рынка нейрореабилитации велик, а этап коммерциализации инновационных изделий – самый трудоемкий. У «Ростеха» большой опыт коммерциализации медицинских разработок, поэтому мы объединяем усилия, - отметил ректор Самарского медицинского госуниверситета, академик РАН Геннадий Котельников

«Сегодня СамГМУ является драйвером развития IT-медицины в регионе и стране. Вуз не только побеждает в крупнейших федеральных конкурсах и выигрывает гранты для реализации НИРов и НИОКРов, но и активно работает над тем, чтобы проекты реализовывались в регионе», - подчеркнул и.о. министра промышленности Самарской области Олег Волков.

Подписанное соглашение стало одним из шагов реализации совместных проектов Самарской области и ГК «Ростех».

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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