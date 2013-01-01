Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран



Разработанные новосибирским ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора тест-системы для выявления нового коронавируса 2019-nCoV на данный момент уже поставлены в несколько регионов России, а также в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии. Недавно российская сторона передала такие наборы в Монголию.

Центр вирусологии «Вектор» выпустил два набора тест-системы для диагностики заболевания. С помощью наборов можно обнаружить единичные копии вирусов в период от двух до четырех часов. Для диагностики необходимо взять образец из носоглотки человека.

Наборы позволяет обнаружить непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV и «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известный как «атипичная пневмония».

Кроме того, сотрудники Центра работают над вакциной против коронавируса. Два полученных образца должны пройти первые исследования в ближайшие месяцы.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ