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«Современные финансовые инструменты для бизнеса»

Окт 5
Курская область Центральный федеральный округ
«Современные финансовые инструменты для бизнеса»

Конференция на эту тему прошла сегодня по инициативе комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области и Центробанка РФ.
Модераторами мероприятиями выступили советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков и председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксёнов.

По словам Михаила Аксенова, в современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и появления новых и трудных для понимания инструментов, вопросы финансовой грамотности стали чрезвычайно актуальными. Не случайно мероприятия по развитию финансовой грамотности включены в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, разработанный в соответствии с майским Указом президента РФ Владимира Путина «О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Разные финансовые инструменты нужно учиться использовать на разных стадиях развития бизнеса. Так считает Александр Коланьков.

- Начинающим нужно уметь пользоваться инструментами господдержки, уметь обращаться в финансовые институты. В стадии зрелого бизнеса нужно использовать иные инструменты - например, можно подумать о том, чтобы выйти на биржу. Мы знаем, что предпринимателям по всей стране как раз не хватает системного взгляда, что, как и в какой стадии надо делать, чтобы грамотно построить бизнес. Сегодня это главная цель семинара, - подчеркнул он.

Основные вопросы, которые обсуждались на конференции, - государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение финансовой грамотности, привлечение финансовых инструментов для запуска бизнес-проекта и его развития, а также кредитование и страхование бизнеса. Также участники, а это представители финансово-кредитных организаций, инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных организаций, субъекты малого и среднего предпринимательства, узнали о современных банковских технологиях для бизнеса, программах региона и федеральных институтов развития.

С передовым опытом курского отделения Банка России, финансовых и страховых организацией региона, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса Курской области участники конференции могли ознакомиться на выставке «Финансовые услуги для малого бизнеса».



 
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