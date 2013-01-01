Сотрудник КГУ – победитель конкурса на получение гранта Президента России



Экспертная комиссия Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации подвела итоги конкурса 2018 года на право получения грантов.

Его победителем стал младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории экомониторинга КГУ, кандидат биологических наук Николай Неведров. Его проект «Разработка моделей оптимизации экологических сервисов и функций поврежденных почв городских экосистем» вошел в число поддержанных Фондом приоритетных разработок в направлении «Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании». Основными задачами научного проекта являются изучение особенности латерального и вертикального распределения тяжелых металлов в почвах города Курска, а так же закономерностей поведения различных форм тяжелых металлов и оценка их запасов.

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