Сотовый оператор Индонезии запускает облачное хранилище на платформе российской



Компания-резидент Фонда «Сколково», которая базируется в Нижнем Новгороде и имеет офис в Сеуле, разработала платформу Cloudike с уникальным запатентованным алгоритмом синхронизации данных, которая обеспечивает возможность резервного копирования информации абонентов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров.

«Сервис Cloudike позволяет организовать услугу бэкапа любых данных мобильного телефона в облако, а также услугу восстановления файлов и другие сценарии. Он интегрируется с биллингом и единой системой аутентификации абонентов, с пакетом услуг и авторизацией оператора, легко брендируется», — отметил генеральный директор «АСД Технолоджиз» Дмитрий Малин.

«АСД Технолоджиз» сотрудничает с индонезийскими операторами мобильной связи Telkomsel и Indosat Ooredoo, компаниями Vestel, Vodafon, Korea Telecom, «Мегафон», «Крок» и другими.

Крупнейшие высокотехнологичные индонезийские компании начали использовать российскую платформу облачных вычислений, созданную компанией «АСД Технолоджиз»/

По данным Фонда «Сколково», с первого ноября облачное хранилище VAS на базе платформы Cloudike запускает для своих абонентов Telkomsel .Оператор ввел интернет-тарифы с включенным сервисом персональной службы облачного хранилища CloudMAX», в котором пользователь может хранить и загружать фотографии, видео, контакты и другие документы с мобильного телефона через мобильное приложение, приложение для персонального компьютера или веб-браузер. Доступ развернут на хостинге внутри Индонезии.

Также к запуску услуги облачного хранилища с использованием библиотеки Cloudike SDK готовится индонезийский провайдер IndiHome. В данный момент клиентские приложения находятся на стадии разработки.

По словам руководителя направления «HR-технологии и IТ- решения повышения эффективности процессов в организациях» Фонда «Сколково» Ирины Воспенниковой, фонд уделяет большое внимание работе своих резидентов на мировом рынке, организует их участие в международных конференциях, бизнес-миссиях. Работа «АСД Технолоджиз» и других IТ-компаний свидетельствует о том, что Россия может не только создавать, но и экспортировать высокие технологии.

Москва, Центральный федеральный округ