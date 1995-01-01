Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган»



А сам музей открыт в апреле 2016 года. За два года работы музея его экспозиции посетило более тысячи курян и гостей города. Он стал площадкой для встреч ветеранов с молодежью, студентами и учащимися школ города и области.

Среди новых экспонатов - находки поискового отряда за последнее время. Рядом с двумя артиллеристами, погибшими на поле боя севернее с. Ольховатка, найден лафет 76-миллиметровой полковой пушки образца 1927 года, состоявшей на вооружении 203 гвардейского полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Орудие уничтожено немецким снарядом 6 июля 1943 года в поединке с вражескими танками. Части танка Т-34, подожженного термитным снарядом и уничтоженного в результате детонации боекомплекта, стали единственным на сегодняшний день памятником его погибшему экипажу. Есть на выставке и детали немецких танков, уничтоженных солдатами Красной Армии. Эти и многие другие экспонаты позволяют посетителям выставки почувствовать накал ожесточенного сражения на Курской дуге.

Поисковиками подготовлены реконструкции формы и амуниции солдат и офицеров Красной Армии различных родов войск, принимавших участие в Курской битве, в том числе с помощью найденных на поле боя предметов. Посетители теперь воочию могут увидеть, во что был одет и как экипирован главный герой этого сражения - простой русский солдат–пехотинец. А рассматривая форму офицера-артиллериста, легко представить в ней капитана Георгия Игишева, командовавшего батареей, стоявшей у с. Самодуровка и не пропустившей фашистские танки через рубежи своей обороны. Батарея подбила 19 фашистских танков, а когда все орудия были уничтожены, капитан Игишев повел артиллеристов и автоматчиков в рукопашную битву. Он погиб в этом бою, но немцы дальше не прошли. Капитану Георгию Игишеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а село Самодуровка, рядом с которым он принял свой последний бой, сегодня называется Игишево. В музее рядом с фотографией капитана-артиллериста – снимок военного врача Любови Казиной. Историю их любви и случайной встречи за несколько часов до его гибели многие по сей день считают легендой. Но неоспоримым свидетельством служат размещенные рядом стихи девушки, посвященные Игишеву.

Так постепенно, шаг за шагом поисковики распутывают сложные истории отдельных героев, целых полков и даже дивизий и «пишут» подробную историю Курской битвы.

Стоит отметить, что поисковый отряд «Курган» работает на полях Курской битвы с 1995 года. Все его участники - члены КРО «Союз десантников России». За период работы отряда подняты останки 336 офицеров и солдат Красной Армии, установлены имена 34 из них. В 2017 году найдены останки 50 советских воинов, имена 7 человек установлены. 503 взрывоопасных предмета сдано аварийно-спасательной службе МЧС. Кургановцами организовано захоронение на малой родине майора Фомы Филипповича Хвощинского - в Республике Беларусь, рядового Ирали Ахмамбекова - в Республике Казахстан, рядового Ивана Федоровича Ельцова - в республике Удмуртия, рядового Николая Никитовича Позднякова - в Курганской области, рядового Виктора Филипповича Бобнева - в Нижегородской области.