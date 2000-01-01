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ИЗМИР

Состоялась торжественная закладка памятного знака на строительстве Курской АЭС-2

Дек 22
Курская область Центральный федеральный округ
Состоялась торжественная закладка памятного знака на строительстве Курской АЭС-2

Это событие стало началом армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1 – одного из ключевых событий строительства станции замещения КуАЭС-2.
О том, что развитие атомной энергетики в стране является важнейшим приоритетом для государства, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока. По словам главы государства, эта отрасль развивается сбалансированно. И Курской области в этом плане выпала великая честь - одной из первых в мире построить и ввести в строй электростанцию с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ. Строительство станции замещения Курской АЭС-2 с энергоблоками, соответствующими современным мировым стандартам безопасности, открывает перед нашим регионом перспективы развития до конца XXI века, для людей это, прежде всего, новые рабочие места, развитие территории. Общий объем инвестиций в строительство станции замещения составит около 450 млрд рублей.

- Такие перспективы имеет не каждая область России. Все это стало возможным благодаря поддержке предложений о строительстве станции замещения в Курской области со стороны президента России Владимира Путина, руководства Госкорпорации «Росатом», - подчеркнул присутствующий на мероприятии губернатор Александр Михайлов.

Сегодняшнему событию предшествовала большая подготовительная работа. Под основание реакторного здания энергоблока №1, было уложено более 630 тысяч кубометров песка и песчано-гравийной смеси - толщина этой, так называемой «подушки» равна высоте 5-этажного дома. Надежность основания и устойчивость к деформации подтвердили несколько геотехнических испытаний. Это создало необходимые условия для своевременного выполнения ключевого события 2017 года - начала армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1.

По проекту возведение фундаментной плиты запроектировано арматурными коврами и крупными армоблоками, которые объединяются на монтаже с помощью муфт. Памятная надпись «Будущее закладывается сегодня!Первая муфта инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ» выгравирована на одной из таких муфт.

Вся работа, которая ведется на стройплощадке, нацелена на четкое выполнение намеченных сроков сооружения новой атомной станции. Очень важно отметить, что возведение станции идет строго по графику. Наступает основной период строительства, и мы планируем, что первый энергоблок будет сооружен за 54 месяца, начиная от укладки «первого бетона» в фундаментную плиту реакторного здания. На это событие планируется выйти в первом полугодии 2018 года, а строительство первого энергоблока должно завершиться к концу 2022 года.



 
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