Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы



Об этом говорится в письме на имя губернатора Александра Михайлова от врио заместителя губернатора Воронежской области Юрия Агибалова.

Как сообщалось ранее, документ был подписан в рамках Среднерусского экономического форума-2018. Он нацелен на расширение торгово-экономических связей и взаимных поставок продукции, установление деловых контактов между бизнесменами, содействие привлечению инвестиций. Сотрудничество также будет развиваться в таких отраслях, как АПК, труд и занятость, туризм и спорт, образование и наука. Планируется обмен научными и педагогическими кадрами, проведение стажировок, совместных ярмарок, выставок, семинаров, обмен художественными, музейными экспозициями, театрально-концертными гастролями

- Подписанное в рамках Среднерусского экономического форума соглашение между регионами, которое будет действовать в течение 5 лет, открывает новые возможности и многообещающие перспективы для развития многогранного и взаимовыгодного сотрудничества, - говорится в послании.

Юрий Агибалов поблагодарил курского губернатора за теплый прием и радушие, оказанное делегации Воронежской области на курской земле в ходе Среднерусского форума-2018 и Коренской ярмарки.