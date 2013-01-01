Слетать к соседям теперь могут жители Архангельской области и Республики Карелии



В День России был совершен первый авиарейс по маршруту Архангельск- Петрозаводск, который 25 лет спустя заново связал авиасообщением два соседних региона

Архангельск и Петрозаводск разделяют всего около 480 километров, но между столицами двух субъектов РФ отсутствует прямое автомобильное и железнодорожное сообщение, а путь с пересадками занимает около суток. А по воздуху, после того как в начале девяностых отменили прямые авиарейсы, из одного соседнего региона в другой можно было попасть только через Москву.

Теперь, благодаря совместным усилиям властей двух регионов, авиамаршрут восстановлен. Для удобства пассажиров вылеты в Петрозаводск осуществляются из международного аэропорта Архангельск. На линии курсируют недавно пополнившие авиапарк второго Архангельского объединённого авиаотряда новые самолёты L-410, оснащенные дополнительным оборудованием для комфорта и безопасности полетов в условиях Севера.Скорость новых L-410 – около 350 километров в час, максимальная дальность полёта – 1200 километров. Так что перелёт Архангельск–Петрозаводск занимает около полутора часов, а часть маршрута проходит над живописным Онежским озером.

«Запланировано, что рейс Архангельск–Котлас–Петрозаводск будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и четвергам, вплоть до конца августа. Сегодня мы работаем над улучшением логистики данного направления, что позволит снизить цену билета», – подчеркнул заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

Билеты на рейс будут дотироваться из бюджетов обоих регионов.

«Между нашими регионами существуют устойчивые, проверенные временем связи, которые мы планируем развивать и далее, в частности, в туризме. Так, сегодня мы заинтересованы в организации авиамаршрута Петрозаводск–Архангельск–Соловки. Это направление может стать очень перспективным и востребованным как у жителей Карелии, так и у гостей региона», - отметил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексей Кайдалов.

В настоящее время в Архангельской области действует 17 местных авиамаршрутов, 10 межрегиональных и 3 международных. Расширение маршрутной сети ведётся в соответствии с региональной концепцией развития авиасообщения в Архангельской области. Предусмотрено расширение сети регулярных межрегиональных пассажирских авиамаршрутов, минуя Москву, до половины от общего количества внутренних регулярных пассажирских авиамаршрутов.

Архангельская область, Северо-Западный федеральный округ