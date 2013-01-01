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Сибирские ученые провели результативные испытания сейсмостанций на дрейфующих арктических льдах

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
Сибирские ученые провели результативные испытания сейсмостанций на дрейфующих арктических льдах

Три временных сейсмостанции на дрейфующей льдине севернее Земли Франца-Иосифа были установлены в ходе первого этапа полярной морской экспедиции «ТрансАрктика-2019». В результате эксперимента был зарегистрирован ряд удаленных землетрясений. Разработчики проекта - ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) рассчитывают создать сеть сейсмостанций на дрейфующих льдах в Арктике.
Каждая сейсмическая станция включает сейсмометр, регистратор и мощные батареи, что позволяло вести непрерывную регистрацию. Сейсмометры были, по возможности, надежно защищены от погодных воздействий, мороза и диких животных. Каждые полчаса регистрировались текущие GPS-координаты, что чрезвычайно важно в условиях дрейфа.

«Методика показала свою эффективность: за время дрейфа сейсмометры зарегистрировали удаленное землетрясение с эпицентром в районе Японии магнитудой 6. Кроме того, было зафиксировано маломощное региональное землетрясение, произошедшее на расстоянии около 500 км от лагеря», - отметил заместитель директора ИНГГ Иван Кулаков говорится в сообщении.

Таким образом, эксперимент подтвердил, что локальные и удаленные землетрясения могут быть зарегистрированы сейсмическими станциями, установленными на дрейфующем морском льду. Однако ученые сделали вывод о необходимости создания плавающей сейсмической сети, которая бы перемещалась на различных льдинах по всей Арктике, чтобы повысить вероятность обнаружения землетрясений.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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