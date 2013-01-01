Сибирские ученые провели результативные испытания сейсмостанций на дрейфующих арктических льдах



Три временных сейсмостанции на дрейфующей льдине севернее Земли Франца-Иосифа были установлены в ходе первого этапа полярной морской экспедиции «ТрансАрктика-2019». В результате эксперимента был зарегистрирован ряд удаленных землетрясений. Разработчики проекта - ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) рассчитывают создать сеть сейсмостанций на дрейфующих льдах в Арктике.

Каждая сейсмическая станция включает сейсмометр, регистратор и мощные батареи, что позволяло вести непрерывную регистрацию. Сейсмометры были, по возможности, надежно защищены от погодных воздействий, мороза и диких животных. Каждые полчаса регистрировались текущие GPS-координаты, что чрезвычайно важно в условиях дрейфа.

«Методика показала свою эффективность: за время дрейфа сейсмометры зарегистрировали удаленное землетрясение с эпицентром в районе Японии магнитудой 6. Кроме того, было зафиксировано маломощное региональное землетрясение, произошедшее на расстоянии около 500 км от лагеря», - отметил заместитель директора ИНГГ Иван Кулаков говорится в сообщении.

Таким образом, эксперимент подтвердил, что локальные и удаленные землетрясения могут быть зарегистрированы сейсмическими станциями, установленными на дрейфующем морском льду. Однако ученые сделали вывод о необходимости создания плавающей сейсмической сети, которая бы перемещалась на различных льдинах по всей Арктике, чтобы повысить вероятность обнаружения землетрясений.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ