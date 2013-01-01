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ИЗМИР

Северных оленей выведут из тундры на огороженные пастбища

Июн 22
Москва Центральный федеральный округ
Северных оленей выведут из тундры на огороженные пастбища

В Ямало-Ненецком автономного округе реализуют пилотные проекты по новаторскому развитию оленеводства и разгрузке тундровой зоны полуострова
Региональные власти ставят задачи по восстановлению продуктивности пастбищ, регулированию численности поголовья северных оленей, сохранению традиционного образа жизни коренного населения Ямала. Для этого в округе будут развивать таёжное оленеводство и изгородное содержание оленей, создадут «Оленеводческий парк», объединив ресурсы четырёх муниципальных оленеводческих предприятий, и увеличат заготовки оленины.

«Переход на изгородное содержание оленей – один из приоритетных вариантов стабилизации отрасли в регионе. Круглогодичное использование оленьих пастбищ, расположенных в северотаёжной зоне округа - один из способов снижения нагрузки на тундровые территории, при этом оптимальной является организация выпаса при помощи изгородных сооружений с соблюдением пастбищеоборота», - подчеркнул первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Ситников.

На Ямале сегодня насчитывается свыше 760 тысяч голов домашних северных оленей. Из них 7 процентов оленей содержится в государственной и муниципальной собственности, 34 процента - в коллективно-частной и частной собственности, а в личных хозяйствах 3 370 оленеводов - почти 60 процентов оленей.

Для изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района подобрана подходящая территория в районе реки Юредей-Яха недалеко от посёлка Новозаполярный. Как рассказал исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин, в реализации проекта примет участие община «Садэй-Яхинская», на начальном этапе планируется построить 40 км изгороди, за которой будет выпасаться около 500 оленей.

В департаменте АПК, торговли и продовольствия ЯНАО отмечают, что в качестве одного из источников финансирования пилотных проектов планируется грантовая поддержка строительства изгородей, необходимых производственных построек, приобретения техники.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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