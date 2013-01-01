Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли

Мощно и масштабно – так охарактеризовал только что открывшуюся в «Экспоцентре» на Красной Пресне «Продэкспо-2019» 26-ю международную выставку продуктов питания, напитков и сырья для их производства –

Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В выставке, проходящей под патронатом ТПП РФ, участвует 2442 компаний из 69 стран – это рекордный показатель. Для их экспозиций понадобилось более 100 000 квадратных метров, практически вся территория выставочного комплекса. Впервые национальные экспозиции организовали даже Эфиопия, представив кофе, бобовые, свежие овощи и экзотические фрукты, и далекая Индонезия. Огромный интерес к российскому рынку очевиден.

«Сегодня «Продэкспо», подтверждает свой мощный международный масштаб, доказывает, что изоляция России провалилась и, наконец, определяет, куда будет двигаться отрасль», - подчеркнул Сергей Катырин.

Именно сельскохозяйственная отрасль показывает сегодня, напомнил глава ТПП РФ, лучшие результаты в импортозамещении. Она активно выходит на внешние рынки, например, становится мировым лидером среди экспортеров зерна.

Но, считает он, сегодня задача уже не в том, чтобы и дальше расширять поставки сельхозсырья - пора поставлять иностранным покупателям продукты переработки того же зерна, подсолнечника и т.д.

Но само по себе развитие переработки – это, хоть и чрезвычайно важно, но не все. Надо еще доставить сырье или готовый продукт. «Нужна инфраструктура – предприятия и фабрики, притом поближе к полю, нужны хорошие дороги – и автомобильные, и железные. Полагаю, выставка довольно убедительно показывает, что мы на правильном пути», - заключил Сергей Катырин.

На официальной церемонии открытия выставки состоялось также гашение художественного маркированного конверта, приуроченного к 60-летию «Экспоцентра».

Пресс-служба ТПП РФ