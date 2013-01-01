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Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

Фев 20
ТПП РФ
Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня
В ТПП РФ состоялось заседание российской части делового совета БРИКС (ДС БРИКС). Возглавляет российскую часть ДС БРИКС Президент ТПП РФ Сергей Катырин. В нее входят также представители ВЭБ РФ, ОАО «РЖД», «Ростех», РФПИ.

Открыл и вел заседание Сергей Катырин. Он представил информацию о текущей деятельности Делового совета БРИКС и его девяти рабочих групп. В конце марта в Йоханнесбурге состоится заседание Делового совета БРИКС, сообщил Сергей Катырин, а в рамках саммита БРИКС в Бразилии, председательствующей в «пятерке» в 2019 году, пройдет серьезный Деловой форум БРИКС.

Участники заседания обсудили также планы работы российской части Делового совета БРИКС в 2019 году в контексте предстоящего председательства Российской Федерации в объединении в 2020 году и предложения по организации деловой программы председательства РФ. В 2020 году в Челябинске состоится саммит БРИКС и ШОС, в рамках которого пройдет ряд важных мероприятий Делового совета, и подготовку к ним, как было подчеркнуто на заседании, следует начинать уже сегодня.

Пресс-служба ТПП РФ, А.Бондарь

20 Фев 2019, ТПП РФ


 
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