Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше



Сергей Катырин прокомментировал данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому у 10% опрошенных россиян есть свой бизнес (в 1991 г. – 2%), а доля желающих открыть свое дело составляет 25%.

«Ни санкции, ни внутренние трудности не в силах помешать поступательному развитию деловой активности в России. Важно поддерживать ее, снижая административное давление и налоговое бремя. Делать бизнес прозрачным. И тогда число скептиков будет уменьшаться, а армия предпринимателей будет расти», - прокомментировал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

«Россия и сегодня остается страной активных и деловых людей. Многовековая история отечественного предпринимательства и, в частности, деятельность Торгово-промышленной палаты России убедительно свидетельствует об этом. Во все времена основными столпами российской государственности были бизнес, армия, церковь. Кстати сказать накануне Дня защитника Отечества: в рядах предпринимателей немало бывших военнослужащих», – подчеркнул глав ведущего объединения бизнеса в России.

К предпринимательству в России подавляющее большинство граждан (89%) относятся положительно (по сравнению с 2009 г. отмечается существенная положительная динамика), доля негатива составляет лишь 6% (против 13% в 2009 г.), показывают данные опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (62%) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация выглядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов выросла с 21% до 34%.

Главными препятствиями к началу своего дела в нашем обществе считаются большие налоги (25%) и бюрократия (22%), а также серьезные финансовые затраты в целом (16%), коррупцию (9%), административные барьеры (8%) и др.

Пресс-служба ТПП РФ.