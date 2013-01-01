Сегодня в семь утра сотрудники военкомата Курска отправились в рейд по уклонистам



Лишь в эти ранние часы, а также поздним вечером таких ребят можно застать дома. На этот раз в списке было пять адресов.

- Работа заключается в том, чтобы раздать повестки призывникам и пригласить их к себе, на проспект Ленинского комсомола, 8, для медицинского освидетельствования и доведения необходимой информации по прохождению военной службы, - рассказывает помощник начальника отделения Николай Гуляев.

Как правило, из ста процентов уклонистов всего десять, в ходе такого рейда отправляются отдавать долг Родине. Розыск молодых людей, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах, как шутят сами военные, напоминает игру. По ее условиям представители военкомата должны угадать: призывник сознательно скрывается, и не открывает дверь, или его действительно нет дома. В качестве подсказки можно позвонить соседям.

- На сегодняшний день в розыске находятся 465 ребят, которые отказываются служить в армии. К слову, пять лет назад таких насчитывалось около 2 тысяч. Благодаря таким рейдам с 1 октября удалось разыскать 88 человек, - говорит военный комиссар по Центральному и Сеймскому округам Курска Игорь Ясько.

Он отметил, что примерно половина из уклонистов, действительно, не подлежат призыву, не годны по состоянию здоровья. Но они просто не хотят тратить время на обследования, чтобы подтвердить свою непригодность. А зря, потому что к тем, кто представил соответствующие документы, претензий не будет.

При достижении 27-летнего возраста уклонисты могут получить так называемый «волчий» билет» - справку, в которой будет сказано, что гражданин в Вооруженных силах РФ не служил, не имея на то законных оснований. С таким документом устроиться на перспективную работу невозможно. С начала этой осенней призывной кампании 23 человека уже получили такие справки.

При этом норма осеннего призыва в этом году выполнена будет.

- Такая задача поставлена перед нами Верховным главнокомандующим, - отметил Игорь Александрович. И сейчас мы уже вступили в заключительную фазу: более 320 решений о призыве граждан на военную службу уже приняли. Задержка есть только в плане медицинского освидетельствования. Мы не можем юношу просто так взять и призвать без проведения полного медицинского обследования, на это уходит очень много времени.