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Пенсионная реформа

Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок

Сен 5
Орловская область Центральный федеральный округ
Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок
Об этом главе региона Андрею Клычкову рассказал генеральный директор компании Виллем Фредерик Грифхорст.

В рабочей встрече также принял участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости Игорь Козин.

Как было отмечено, проект реализуется в рамках программы импортозамещения, имеет поддержку ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть». Мценская продукция может быть использована ведущими потребителями нефтегазовой отрасли.

«Мы очень рады, что в Орловской области будет дан старт новому производству и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество с АО «Межгосметиз-Мценск», которое обеспечивает значительные налоговые поступления и создание высокооплачиваемых рабочих мест», - подчеркнул Андрей Клычков.

«Регион прилагает все усилия для поддержки промышленного сектора. В частности, это налоговые льготы и другие инструменты развития», - сообщил врио Губернатора, напомнив, что в настоящее время согласовано присвоение Мценску статуса моногорода и территории опережающего развития. Также обсуждается вопрос создания особой экономической зоны в индустриальном парке «Зеленая роща». Это гарантирует дополнительные федеральные и региональные льготы.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Правительством области, - рассказал господин Грифхорст. - Наше новое производство будет высокотехнологичным и наукоемким. Здесь планируется применить самое современное оборудование, сфокусироваться на эффективности роста бизнеса. Уверен, если процесс пойдет успешно, через год компания увеличит свои мощности. Уже сегодня мы вложили более 1,5 млрд долларов в экономику области, имеем планы по расширению присутствия на российском рынке».

«Самое важное для нас – квалифицированные работники», - сообщил он, отметив дефицит специалистов, в совершенстве владеющих английским языком.

Андрей Клычков отметил, что данную проблему удастся решить при условии создания на Орловщине многопрофильного Центра среднего профессионального образования ЦФО. Вопрос обсуждался на недавней встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы готовы помочь проекту в плане финансирования и прохождения производственной практики студентов», - сказал гендиректор АО «Межгосметиз-Мценск».

Справочно:

АО «Межгосметиз-Мценск» (г. Мценск) – один из ведущих в России производителей сварочных электродов и сварочной проволоки.

Его продукция соответствует российским и европейским стандартам качества, имеет все необходимые сертификаты для реализации на рынках России и СНГ. Сеть дистрибьюторов покрывает все регионы РФ, Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ.

За 7 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции и услуг собственного производства АО «Межгосметиз-Мценск» превысил 680 млн рублей (110 % к аналогичному периоду 2017 г.), сумма налоговых платежей составила 103 млн рублей.

Сегодня здесь трудятся 214 человек.



 
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