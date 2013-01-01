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Восточный экономический форум

Саратовская область стала лидером «Генеральной уборки страны»

Сен 19
Москва Центральный федеральный округ
Саратовская область стала лидером «Генеральной уборки страны»

Всего в мероприятиях всероссийской акции, организованной ОНФ в регионах, приняло участие более 150 тысяч граждан, было ликвидировано свыше тысячи свалок.
По итогам акции эксперты составили рейтинг лучших регионов России по различным номинациям.

Самыми активными по количеству участников стали Саратовская область (20 тысяч человек), Омская область (10,5 тысячи человек), Курганская область (3 тысячи человек), Хабаровский край (2,3 тысячи человек), Кемеровская область и Республика Хакасия (по 2 тысячи человек).

По количеству убранных стихийных свалок Саратовская область тоже в лидерах - здесь зачистили 251 свалку, при том, что в Санкт-Петербурге убрано 63 свалки, в Свердловской области 50 свалок, в Московской области 44 свалки, Костромской области 30 свалок.

На территории Саратовской области «Генеральная уборка» была проведена при активной организационной поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии с помощью добровольцев, которые в Год волонтера постоянно участвуют в областных природоохранных мероприятиях.

Саратовская область, Приволжский федеральный округ



 
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