Санкт- Петербург вторым в России начал эксплуатировать электробусы VОLGABUS



На городской маршрут, связывающий Васильевский остров и Петроградскую сторону, вышли первые десять автобусов с электрическим двигателем и запасом хода в 240 километров.

Новейшие электробусы выпускает российский машиностроительный холдинг ООО «Волгабас», который имеет производственные площадки в Волгоградской и Владимирской области. Завод VOLGABUS первым в России стал выпускать электробусы с ночной зарядкой, на которых установлены аккумуляторы «Лиотех».

В отличие от Москвы, где сегодня используется подвижной состав с быстрой зарядкой на линии, электробусы, работающие в Петербурге, будут заряжаться ночью на территории автопарков. Так что не потребуется создавать специальные зарядные станции на улицах города.

Аналогичные электробусы VOLGABUS, способные преодолевать более 200 км без подзарядки, вышли на улицы Липецка. В областных центрах большинства регионов России такой транспорт позволяет перевозить пассажиров в течение всей дневной смены. Подзарядка производится за 4-5 часов в период, когда электробус проходит обслуживание в парке между сменами.

Салон VOLGABUS вмещает 75 пассажиров, транспорт полностью приспособлен для перевозки маломобильных граждан и оснащен табличками Брайля для незрячих пассажиров.

Этот транспорт отличает бесшумность, экологичность и современный дизайн, получивший высокую оценку на европейских транспортных выставках. Как и во многих других городских автобусах,здесь действует система «Культурный маршрут». Достаточно приложить смартфон к QR-коду — и мобильное приложение расскажет обо всех достопримечательностях, мимо которых проезжает электробус.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ