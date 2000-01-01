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ИЗМИР

Самые интересные праздники и фестивали 2018 года презентовали в Тамбове

Дек 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Самые интересные праздники и фестивали 2018 года презентовали в Тамбове

Ярмарки, концерты, спортивные состязания, гастрономические праздники и фестивали – в торжественной обстановке сегодня презентовали Календарь событий Тамбовской области на 2018 год. Лучшие проекты, вошедшие в Национальный календарь событий, и проекты, попавшие в ТОП-200 главных событий страны, наградили советующими дипломами.
В помощь туристам и для продвижения туристического потенциала в Тамбовской области уже несколько лет издается Календарь событий, в который входят самые крупные и значимые для Тамбовщины мероприятия. В нем не только отмечены главные события, которые будут проходить в регионе, но и содержится полная информация о них и контакты организаторов.

Как отметил сегодня начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, событийный туризм – одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине. Губернатор Александр Никитин ставит задачу перед муниципалитетами развивать и продвигать такие события, которые станут изюминкой и визитной карточкой населенного пункта, привлекут в регион еще больше туристов. И многие районы уже активно включились в эту работу. В событийном календаре представлены Уваровский, Знаменский, Бондарский, Мичуринский, Моршанский, Сосновский, Сампурский, Мучкапский, Тамбовский, Инжавинский, Петровский, Ржаксинский, Уметский районы, Рассказово, Тамбов, Мичуринск, Котовск, Уварово.

Если в Календарь 2017 года входило 50 мероприятий, то в наступающем году со страниц нового издания можно будет узнать о 60 праздниках. Например, праздник первоцвета в Знаменском районе, Фруктовый вернисаж в Петровском районе, праздник неваляшки в Котовске. Есть праздники, которые уже проводились, но впервые попали в региональный Календарь: Татарский сабантуй в селе Энгуразово, котовский ARTfest и мичуринский Фестиваль козла.

В 2018 году в Календаре появился новый раздел, посвященный 145-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, где можно узнать, как на Тамбовщине будут отмечать это знаменательное событие.

Еще одной новинкой стало размещение логотипов «Национальное событие» (ТОП-200 событий страны) и «Национальный календарь событий» на проекты, получившие высокий статус. А таких в этом году – 15. В прошлые годы в Национальный календарь событий входило не более 5 тамбовских мероприятий.

Бесплатная электронная версия издания, доступная для просмотра и скачивания, размещена на Информационно-туристическом портале Тамбовской области.



 
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