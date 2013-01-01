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Пенсионная реформа

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

Сен 6
Москва Центральный федеральный округ
Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено бесперебойное энергоснабжение и появились мощности для реализации любых крупных энергоёмких проектов
Проект присоединения Салехардского энергоузла к единой энергетической системе РФ общей стоимостью 13,9 млрд рублей реализован благодаря кооперации нескольких субъектов электроэнергетики. «Салехардэнерго» проведены реконструкция городской энергосистемы и комплекс мероприятий по выходу на оптовый рынок электрической энергии. «Тюменьэнерго» построены объекты электросетевого комплекса высоковольтных линий 220 кВ «Надым – Салехард» протяжённостью свыше 700 км с подстанцией «Салехард» мощностью 250 (2х125) МВА, подстанциями «Полярник» и «Северное сияние» мощностью по 80 (2х40) МВА. Кроме того, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири реконструирована подстанция 220 кВ «Надым».

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что проект позволит присоединить к Салехардскому энергоузлу город Лабытнанги и посёлок Харп. После того как будут построены две подстанции по 110 кВ и питающие их высоковольтные линии, население и промышленный сектор получат надёжное энергоснабжение на многие годы вперед, а малый и средний бизнес сможет снизить затраты на электроэнергию.

Участвовавший в торжественной церемонии подключения врио губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что благодаря взаимодействию органов власти и партнерству с «Тюменьэнерго» стала возможна реализация таких масштабных проектов, которые обеспечивают развитие экономики и социальной сферы в нескольких соседних субъектах федерации.

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук заявил, что в Салехардском энергоузле получен уникальный для России опыт строительства подстанций, прокладки линий в суровых климатических условиях и подключения изолированной системы к единому энергопотоку.

Было отмечено, что введённые мощности в четыре раза перекрывают существующие потребности Салехарда и создают условия для развития прилегающих населённых пунктов и промышленности, что наилучшим образом скажется на инвестиционном климате Салехарда, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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