Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России
В столице Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено бесперебойное энергоснабжение и появились мощности для реализации любых крупных энергоёмких проектов
Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что проект позволит присоединить к Салехардскому энергоузлу город Лабытнанги и посёлок Харп. После того как будут построены две подстанции по 110 кВ и питающие их высоковольтные линии, население и промышленный сектор получат надёжное энергоснабжение на многие годы вперед, а малый и средний бизнес сможет снизить затраты на электроэнергию.
Участвовавший в торжественной церемонии подключения врио губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что благодаря взаимодействию органов власти и партнерству с «Тюменьэнерго» стала возможна реализация таких масштабных проектов, которые обеспечивают развитие экономики и социальной сферы в нескольких соседних субъектах федерации.
Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук заявил, что в Салехардском энергоузле получен уникальный для России опыт строительства подстанций, прокладки линий в суровых климатических условиях и подключения изолированной системы к единому энергопотоку.
Было отмечено, что введённые мощности в четыре раза перекрывают существующие потребности Салехарда и создают условия для развития прилегающих населённых пунктов и промышленности, что наилучшим образом скажется на инвестиционном климате Салехарда, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ
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