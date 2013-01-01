С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает малый и средний бизнес к участию в семинаре на безвозмездной основе.

2 апреля в областном Конгресс-холле состоится семинар образовательной программы Школы экспорта РЭЦ «Маркетинг как часть экспортного проекта». Семинар проводится для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в реализации экспортной деятельности своего предприятия.

Напомним, что семинар проводится на безвозмездной основе. Организатором образовательного курса в Омске является Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций. Семинар проведет специалист Центра, квалифицированный тренер, прошедший обучение и аттестацию в Школе экспорта РЭЦ в Москве.

Участники экспортного семинара узнают об эффективном продвижении товара и максимизации прибыли за счет правильной подготовки товара на экспорт, а также как провести SWOT-анализ страны для экспорта, в каких источниках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок и как адаптировать рекламные сообщения к местным социальным, культурным и религиозным особенностям. Теоретическая часть тренинга подкреплена практическими занятиями с решением реальных кейсов из экспортной деятельности предпринимателей.

После успешного обучения участники получат сертификат об участии в экспортном семинаре по теме «Маркетинг как часть экспортного проекта» программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.

Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой экспортных семинаров можно на сайте Центра. Заявки принимаются до 1 апреля 2019 года включительно.

Отметим, что Центр также бесплатно оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства при выходе на международные рынки и на рынки соседних регионов. Приглашаем всех активных предпринимателей к деловому сотрудничеству. Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.