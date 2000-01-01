С Новым годом Александра Михайлова поздравил президент Владимир Путин
В телеграмме говорится: «В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее.
Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.
Крепкого Вам здоровья, успехов и удачи».
22 Дек 2017, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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