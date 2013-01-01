"Русская весна-2018" мчится в Крым на всех парусах



В Севастополе в четвертый раз проходит регата на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Героя России вице-адмирала Олега Белавенцева.

Гонки парусников проводятся с 30 мая по 1 апреля на базе яхт-клуба филиала ЦСКА в Севастополе.

По словам президента Федерации парусного спорта Севастополя Валерия Зубкова, в регате участвуют мастера спорта международного класса, чемпионы Европы и мира, а общее количество участников в этот раз достигло двухсот человек, в том числе более 50 детей. Взрослые выступают в классах яхт "SB-20" с пересадкой экипажей, а юные яхтсмены - в классах "Оптимист", "Кадет", "Зум-8.

Главный судья соревнований - глава Всероссийской коллегии судей по парусному спорту Анна Деянова сообщила, что в регате принимают участие более 60 яхт - почти вдвое больше, чем в 2017 году. Победители получат не только кубки, но и комплекты новых парусов.

На заключительном этапе регаты в море выйдут губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Витко, глава Республики Крым и руководители регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Севастополь, Крымский федеральный округ