"Русская весна-2018" мчится в Крым на всех парусах
В Севастополе в четвертый раз проходит регата на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Героя России вице-адмирала Олега Белавенцева.
По словам президента Федерации парусного спорта Севастополя Валерия Зубкова, в регате участвуют мастера спорта международного класса, чемпионы Европы и мира, а общее количество участников в этот раз достигло двухсот человек, в том числе более 50 детей. Взрослые выступают в классах яхт "SB-20" с пересадкой экипажей, а юные яхтсмены - в классах "Оптимист", "Кадет", "Зум-8.
Главный судья соревнований - глава Всероссийской коллегии судей по парусному спорту Анна Деянова сообщила, что в регате принимают участие более 60 яхт - почти вдвое больше, чем в 2017 году. Победители получат не только кубки, но и комплекты новых парусов.
На заключительном этапе регаты в море выйдут губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Витко, глава Республики Крым и руководители регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Севастополь, Крымский федеральный округ
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