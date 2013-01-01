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ИЗМИР

Ростелеком инвестировал в телекоммуникационную отрасль Курской области около 100 млн рублей

Янв 30
Курская область Центральный федеральный округ
Ростелеком инвестировал в телекоммуникационную отрасль Курской области около 100 млн рублей

На рабочей встрече губернатора Курской области Александра Михайлова с вице-президентом ПАО «Ростелеком» Александром Абрамковым рассмотрены вопросы взаимодействия и итоги прошедшего года, а также перспективы развития цифровых технологий на территории региона.
Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве Администрации Курской области и ПАО «Ростелеком». Сегодня развитие регионов, особенно сельской местности, тесно увязывается с наличием инфраструктуры, важным элементом которой остается связь.

По указанию президента России Владимира Путина в рамках госконтракта между Минкомсвязи РФ и ПАО «Ростелеком» проводится подключение населенных пунктов к сети Интернет. В Курской области компания заканчивает реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Это значит, что доступ к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи получат 237 населенных пунктов, из них уже подключено 182. Интернет пришел в 31 лечебное учреждение, а еще 64 получат доступ во всемирную сеть в текущем году.

По контракту между ПАО «Ростелеком» и администрацией Курска в рамках проекта «Безопасный город» проведено техническое и рабочее проектирование, подготовка помещений для монтажа оборудования. В настоящее время аппаратно-программный комплекс проходит опытную эксплуатацию. А в селе Городное Железногорского района реализован пилотный проект, размещена базовая станция стандарта 3G, позволившая обеспечить мобильной связью российско-вьетнамское швейное предприятие «Ханой» и порядка 500 местных жителей.

-Хотел бы поблагодарить компанию «Ростелеком» за то, что она активно работает в нашем регионе. Администрация, как партнер, будет помогать решать все организационные вопросы. Уверен, что подписание соглашения придаст дополнительный импульс развитию региона, - отметил Александр Михайлов. – Надеюсь, наше сотрудничество успешно продолжится в 2018 году, и поставленные президентом страны Владимиром Путиным задачи по созданию цифровой экономики будут выполнены.

Александр Абрамков подтвердил, что Ростелеком очень большое внимание уделяет Курской области, реализуя федеральные программы. Объем инвестиций в телекоммуникационную отрасль региона в прошлом году достиг 100 млн рублей.

-Мы нацелены на то, чтобы развивать и дальше наше сотрудничество, инвестировать в Курскую область, повышать цифровизацию сети. В этом году большое событие для всех нас, как граждан страны, это выборы президента Российской Федерации. Наша компания по поручению правительства будет заниматься обеспечением видеонаблюдения на выборах, чтобы повысить их прозрачность. Здесь мы тоже активно сотрудничаем. И все, что нам поручено, реализуем, - заверил руководитель Ростелекома.

Ростелеком будет обеспечивать видеотрансляцию выборов президента РФ на 377 избирательных участках Курской области. Наладку видеооборудования предстоит завершить до 4 марта.



 
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