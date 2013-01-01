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Российские регионы стремятся в небо и строят на земле

Сен 21
Москва Центральный федеральный округ
Российские регионы стремятся в небо и строят на земле

На минувшей неделе в субъектах федерации открывали космические комплексы, демонстрировали возможности российского оружия, «мирного» импортозамещения, а также успехи иностранных инвесторов на российских площадках.
На Сахалине начали строить измерительный пункт наземного комплекса управления космическими аппаратами, запускаемыми с космодрома «Восточный», в Ленинградской области протестировали радиотелескоп первого в России комплекса «Квазар-КВО», в Калининградской области в небе наблюдали не звезды, а мировой чемпионат фейерверков.

В Ижевске на Форуме оружейников России показали традиции и будущее российских вооружений. В других городах вспомнили подвиги героев Великой Отечественной войны – в Брянске провели военно-историческую реконструкцию освобождения города от фашистов, в Смоленске открыли памятник советским летчикам, построенный на деньги местных жителей и предпринимателей, в Оренбурге прошли традиционные Дни немецкой культуры в память антифашиста Александра Шмореля.

Что касается иностранных инвесторов, то они реализуют много проектов, хороших и разных. В одной лишь Калужской области практически одновременно датские инвесторы открыли производство инсулина по полному циклу, бельгийские инвесторы первую очередь завода стройматериалов, начали строить молокозавод вьетнамской компании TH Group и швейную фабрику «Мануфактура Боско».

Подробнее о том, где в России начали выпускать детали для американских самолетов Boeing, в каких регионах производят бензин стандарта Евро-5 и Евро-6 и другие хорошие новости вы можете узнать в рубрике «Узнай страна!»



 
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