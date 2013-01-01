Российские регионы прожили неделю под знаком трех «И» - инновации, импортозамещение, инфраструктура



В одних субъектах федерации начался выпуск продукции новейших российских разработок, в других – локализовали свои производства мировые компании, в третьих появились новые дороги и энергетические мощности.

В регионах активно внедряли продукты и технологии, разработанные в России.

В Удмуртии внедряют интеллектуальную систему обеспечения безопасности дорожного движения, которую первой в России разработала компания «Автодория» и подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов.В Томской области разработали и начали производить уникальный энергосберегающий светодиодный прибор в форме лампы накаливания. В Туле открыли новое производство, которое позволит полностью заместить импорт порошков для 3D-печати, MIM технологий и покрытий.

Регионы разместили на своих площадках иностранные компании с новейшими технологиями и отправили за рубеж собственные высокотехнологичные продукты.

В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности, в Костромской области на местном заводе запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей, а судостроительный завод «Риф» из Ростова-на-Дону поставил свои катера яхт-клубу Монако.

У регионов появились новые ресурсы для развития.

Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю, под Волгодонском – четвертый блок Ростовской АЭС, обеспечивающий дополнительным объемом электроэнергии Юг России. А в Норильске завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта, который теперь может принимать любые самолеты.

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