Российские регионы продемонстрировали тягу к знаниям и стремление ко всему новому



На минувшей неделе в стране заработали десятки новых учебных заведений, открылось несколько уникальных производств и стартовали мега-проекты.

В новом учебном году в российских регионах открыли 67 новых школ. Одни показали количественные рекорды – в Дагестане распахнули двери сразу 15 школ. Другие открыли новые грани образования – в Пензе создали среднюю школу с IT-специализацией, в Чувашии в новом кадетском корпусе будут готовить специалистов для ВКС России. А Москва продемонстрировала большие возможности бизнеса в развитии образования - здесь построили школу за 80 млн долларов.

Даже семь десятков новых школ не позволили повсеместно отменить вторую смену для российских школьников, как того требует от чиновников глава государства. Но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что движение в этом направлении продолжится и до конца календарного 2018 года в России должно открыться еще 119 школ и появиться 100 тысяч дополнительных мест.

Что касается экономики, то регионы получили новую энергию для развития – в Крыму наконец-таки появилась собственная генерация, а столицу Ямала подключили к централизованной зоне электроснабжения России.

Отдельным регионам удалось удивить страну и мировое сообщество –в Карелии открыли 11-ю в мире фабрику сублимации чтобы производить ягоды в таблетках, в Кузбассе опять поставили мировой рекорд в добыче угля, в Забайкальском крае наконец приступили к строительству горно-металлургического комбината на одном из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.

Еще больше новостей о том, какие новые производства, объекты инженерной и социальной инфраструктуры появились в России, вы сможете прочитать в нашей рубрике «Узнай страна!»