Российские регионы применяют высокие технологии в медицине и АПК и чтят исторические традиции



За неделю в России появилось несколько медицинских центров и производств уникальных препаратов, новые предприятия пищевой переработки и стройиндустрии, новые энергетические мощности.

В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр, в Москве – обновленные корпуса научно-исследовательского клинического института имени Свержевского и новые возможности оториноларингологии, в Екатеринбурге - производство изотопа и центр диагностики рака предстательной железы.При этом в Подмосковье впервые в России начали выпускать четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа и дали старт строительству завода по производству технических средств для слабослышащих.

Инвесторы не забывают о хлебе насущном. В Санкт-Петербурге открыли инновационное производство сухих хлебных смесей, в Адыгее заработало высокотехнологичное фруктохранилище, в Курской области строят мощности для хранения и переработки антоновских яблок.

А на востоке России наращивают энергетические мощности: на Красноярской ТЭЦ-1начали новый этап модернизации, во Владивостоке впервые за 45 лет ввели в эксплуатацию крупную ТЭЦ.

Открывая новое, в регионах не забывают чтить традиции.

Во Владимирской области прошел третий гастрономический фестиваль «МедовухаФест», в Липецкой области - фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат-2018», а в Туле открыли реконструированную набережную, которая объединит исторический центр города.

Подробнее о том, где в России открылись новые производства стройматериалов, сколько еще золота будут добывать в Якутии, и другие новости вы сможете узнать в нашей рубрике «Узнай страна!»