Российские регионы применяют высокие технологии в медицине и АПК и чтят исторические традиции
За неделю в России появилось несколько медицинских центров и производств уникальных препаратов, новые предприятия пищевой переработки и стройиндустрии, новые энергетические мощности.
Инвесторы не забывают о хлебе насущном. В Санкт-Петербурге открыли инновационное производство сухих хлебных смесей, в Адыгее заработало высокотехнологичное фруктохранилище, в Курской области строят мощности для хранения и переработки антоновских яблок.
А на востоке России наращивают энергетические мощности: на Красноярской ТЭЦ-1начали новый этап модернизации, во Владивостоке впервые за 45 лет ввели в эксплуатацию крупную ТЭЦ.
Открывая новое, в регионах не забывают чтить традиции.
Во Владимирской области прошел третий гастрономический фестиваль «МедовухаФест», в Липецкой области - фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат-2018», а в Туле открыли реконструированную набережную, которая объединит исторический центр города.
Подробнее о том, где в России открылись новые производства стройматериалов, сколько еще золота будут добывать в Якутии, и другие новости вы сможете узнать в нашей рубрике «Узнай страна!»
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