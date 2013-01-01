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Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Окт 10
Москва Центральный федеральный округ
Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Пока одни субъекты федерации осуществляют экспортные поставки и реализуют совместные проекты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, другие следуют европейским традициям и воскрешают события истории России.
Россия и Китай «навели мосты» сотрудничества в самом буквальном смысле слова - смонтирован пролет первого трансграничного железнодорожного моста, который соединил два берега Амура. Новый мост с пропускной способностью до 21 млн тонн в год, который соединяет Еврейскую автономную область с провинцией Хэйлунцзян, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Проект реализуется за счет вложений Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), совместного фонда РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Сегодня китайцы и японцы успешно используют для визитов в Россию Золотой мост во Владивостоке. Для посещения Приморья оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей. По упрощенному визовому режиму, который действует с августа 2017 года, через Свободный порт Владивосток регион посетили почти 29 тысяч туристов из Китая и более 7 тысяч туристов из Японии.

А вот представители Южной Кореи отправились с визитом гораздо дальше. В Тюменской области участники делегации из района Курогу Сеула познакомились с промышленным, инвестиционным, научным потенциалом региона, провели встречи и переговоры с местными предпринимателями и учеными, предложили провести дни корейской культуры в Тюмени и снять кино для детей.

Пока корейцы планируют совместные с россиянами проекты, японские инвесторы уверенно осваиваются в Ульяновской области. Совместный проект АО «ИСУЗУ РУС» и Симбирского автозавода (ООО «СИМАЗ») по производству автобусов реализуется в регионе с начала этого года, а сегодня здесь тестируют новую модель российского автобуса на базе шасси ISUZU. На испытания и сертификацию отправилась очередная разработка предприятия - модель SIMAZ 2258 с низкопольной задней площадкой.

Тем временем на полки крупных торговых сетей Вьетнама отправилась первая партия моющих средств, произведенных на территории Татарстана компанией «Нэфис Косметикс». Эта российская продукция уже продается в городах Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь, поскольку «Нэфис» с 2017 года сотрудничает с торговой сетью Китая Expo.

Впрочем, отечественные компании предпочитают, чтобы призыву «покупайте российское» вняли не только на Востоке, но и на Западе. В Париже прошла презентация российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. В Театре Елисейских полей в поддержку проведения ЭКСПО в Свердловской области прошел концерт прославленного пианиста Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра. Российская сторона уверена, что успех Чемпионата мира по футболу-2018 в России станет веским аргументом при приятии решения на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре.

В России уже давно следуют добрым европейским традициям. Например, в Ставропольском крае местных жителей и туристов ежегодно приглашают на божоле. В курортном Кисловодске прошёл пятый Международный форум-презентация «Молодое вино», где было представлено более полусотни экспозиций ставропольских виноделов. Этот регион – лидер по производству столовых вин. На его долю приходится 15 процентов от всего вина, произведенного в России, и 88 процентов среди субъектов СКФО. Ставропольские предприятия выпускают около 500 наименований натуральных виноградных сухих, полусухих, полусладких, десертных, плодовых, игристых вин. Каждая третья бутылка российского коньяка производится на Ставрополье.

Впрочем, дань Европе не мешает почитать российские традиции и историю.

В Ростовской области третий международный фестиваль «Оборона Таганрога» собрал около 30 тысяч гостей. Реконструкторы воссоздали события 1855 года, когда в разгар Крымской войны британцы и французы попытались захватить Таганрог, где находились склады для снабжения Севастополя оружием и продовольствием. Город не покорился, дал жесткий отпор, отправив противнику заявление «Русские не сдают своих городов!» Для знакомства с историей и достопримечательностями Таганрога на фестиваль прибыл крупнейший мировой туроператор «ТУИ» с делегацией 52 турагентств из более чем 30 российских городов. С помощью этого партнера региональные власти намерены продвигать турпродукты по всей России за рубежом, привлекая в Ростовскую область иностранных туристов.

В рамках реконструкции археологической зоны Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя История» и Патриарший совет по культуре профинансировали проект по сохранению сотни бесценных книг и документов XVI−XIX в., хранящихся в архивах музея-заповедника Херсонеса. Музею выделен один миллион рублей на оснащение депозитария специализированным оборудованием, полностью соответствует ГОСТам и требованиям музейного хранения, консервации и удобства использования. Это обеспечит надлежащим хранением ценные экспонаты, упростит работу хранителей и держателей фондов, создаст благоприятные условия для систематизации, выставочной деятельности и доступности экспонатов ученым.



 
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