Российские разработчики зарегистрировали первые отечественные аналоги инсулина по мировым стандартам



В Минздраве России Группа фармацевтических компаний «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на инсулин лизпро двухфазный под торговой маркой РинЛиз® и РинЛиз® Микс 25 в двух формах выпуска — картриджах и одноразовых шприц-ручках. Общая сумма затрат на фармацевтическую разработку, клинические исследования и регистрацию препаратов составила 407,8 млн рублей.

Разработка препаратов велась в рамках федеральной госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с 2013 года в собственном научно-исследовательском центре «Герофарм» в соответствии с международными стандартами. Высокое качество продукта было полностью подтверждено в ходе физико-химических, доклинических и клинических исследований.

Клинические исследования, в которых приняли участие в общей сложности 286 человек, проводились на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии Минздрава России» и «БиоЭк», а также в 17 клиниках. Положительные результаты подтверждены независимыми аудитами, итоги которых были представлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Инсулин лизпро производится в России по полному циклу - от субстанции до готовой лекарственной формы. Собственное производство не только ведет к обеспечению потребности российского рынка, но и к полной независимости страны от импортного инсулина. Со временем компания намерена поставлять инсулины лизпро и лизпро микс на экспорт.

Москва, Центральный федеральный округ