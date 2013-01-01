Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире



На проходящем в Подмосковье международном форуме «Армия-2019» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) представил противобактериальную полумаску-респиратор, эффективную против любых типов микроорганизмов и не имеющую аналогов в мире. Разработчиком и производителем защитной маски является Раменский приборостроительный завод.

Уникальная защитная маска-респиратор, работающая от автономного источника питания, эффективна против любых типов микроорганизмов (включая туберкулезную палочку), спор плесени и грибов, бактерий, вирусов, любых летучих органических соединений и т.д.

В основе разработки лежит инновационная технология, которая сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующей их инактивацией в присутствии мягкого ультрафиолетового излучения и катализатора на основе фотокаталитического элемента.

Фильтрующий элемент выполнен из спеченных кварцевых шариков с нанесенным на их поверхность катализатором - ультрадисперсным порошком диоксида титана. Эффективная микробиологическая защита обеспечивается полным разложением любого органического загрязнителя на поверхности элемента.

Фотокаталитический элемент маски обеспечивает защиту и от любых летучих органических соединений, в том числе фенола, формальдегида, окислов азота и т.д. Накопление влаги внутри маски сводится к минимуму, благодаря центральному клапану, а нескользящие ремни, регулируемые в четырех позициях, обеспечивают надежное крепление.

Маска может применяться как средство индивидуальной защиты, в том числе в области медицины, фармацевтики, горнодобывающей промышленности, металлургической и химической отрасли, а также в сферах животноводства, пищевой промышленности и т.д.

Москва, Центральный федеральный округ