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Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске

Июн 26
ТПП РФ
Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске

В Красноярске 26-28 июня уже в пятнадцатый раз проходит Объединённый торгово-экономическом форум России, Китая и Монголии. Организаторы – национальные торгово-промышленные палаты.
В работе форума принимает участие вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, который отметил огромный интерес, проявленный к мероприятию. Приехали в Красноярск более 400 человек – предприниматели, руководители ведомств и организаций, лидеры местного самоуправления и региональных властей России, Китая и Монголии.

На пленарном заседании с приветственным видеообращением выступил Президент ТПП РФ Сергей Катырин, подчеркнувший, что мероприятие – отличная возможность подтвердить высокий уровень политических отношений и стратегического сотрудничества стран, а также предложить новые повестки дня в области экономического взаимодействия.

Перед участниками форума выступил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко

По итогам 2018 года в показателях внешнеторгового оборота России с Китаем и с Монголией, наблюдается положительная динамика, отметил он. Товарооборот России и Китая превысил отметку в 100 млрд. долларов, экспорт России в Поднебесную впервые за последние 10 лет был выше импорта. Товарооборот России и Монголии увеличился на 20,6 процента и составил 1,65 млрд. долларов.

Наблюдаются подвижки в работе по устранению торговых барьеров, сообщил Владимир Падалко. В прошлом году соответствующие органы России и Китая подписали соглашения о взаимных поставках мяса птицы и молочной продукции на рынки двух стран. С Монголией достигнуты договоренности о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки. Кроме того, в этом году российские производители получили право на поставку свинины и говядины в Гонконг.

Но остающиеся барьеры и ограничения не позволяют в полной мере реализовывать имеющийся потенциал, и торгово-экономическое сотрудничество, по мнению вице-президент ТПП РФ, серьезно отстает от уровня политического диалога. Главная задача сегодня для торгово-промышленных палат и бизнеса трех стран, убежден он, на таких площадках, как в Красноярске, совместно искать решение проблемных вопросов, чтобы вывести торговые связи на качественно новый уровень.

Владимир Падалко в интервью нашему изданию отметил ряд других направлений, которые способны помочь вывести сотрудничество трех стран на новый уровень.

Это, в частности, создание новой и совершенствование имеющейся трансграничной инфраструктуры, которая отстает от темпов развития сотрудничества. Решением может быть создание экономического коридора Россия-Монголия-Китай, в основе которого лежит модернизация железной дороги Улан-Удэ-Наушки-Улан-Батор-Эрлянь-Пекин-Тяньцзинь и строительство ряда новых линий соединяющих железнодорожные сети России и Китая через Монголию. Более полному использованию транзитного потенциала трех стран будет способствовать реализация трехстороннего соглашения о международных автомобильных перевозках.

В условиях нестабильности на мировых финансовых рынках видится крайне важным увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Важной задачей России является наращивание несырьевого экспорта, а масштабные китайский и монгольские рынки, в первую очередь приграничных районов, могут способствовать решению этой задачи.

Определенные перспективы связаны с развитием взаимодействия в рамках китайской инициативы «Один пояс, одни путь», монгольского «Степного пути», а также по линии ЕАЭС – КНР и ЕАЭС – Монголия.

Надо, считает Владимир Падалко, развивать также сотрудничество в области IT-технологий, создавая также соответствующую инфраструктуру, в цифровизации экономики. Ну, а туристический потенциал трех стран, по его мнению, просто огромен, здесь работать и работать.

Пресс-служба ТПП РФ

26 Июн 2019, ТПП РФ


 
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